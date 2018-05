Kodaň - Hokejový útočník David Krejčí z Bostonu se bude ještě dlouho vyrovnávat se zklamáním z vyřazení ve 2. kole play off NHL, ale na možnost posílit české hokejisty na mistrovství světa v Dánsku okamžitě kývl. Problémy s kolenem i operace kyčle vítěze Stanleyova poháru z roku 2011 totiž vyřadily z účasti na domácím mistrovství světa před třemi roky doma v Praze, z následných šampionátů v Moskvě i Paříži i na Světovém poháru v Torontu.

"Bohužel nám to nevyšlo v Bostonu. Myšlenky byly všelijaké, ale já už jsem chtěl přijet posledních pár let a nevyšlo to kvůli zranění, tak jsem moc rád, že se to podařilo. Jsem strašně rád, že mi trenéři a (generální manažer) Jirka Fischer zavolali, že mají zájem, a já jsem samozřejmě hned řekl, že jo," řekl Krejčí novinářům.

V národním týmu se představí poprvé od února 2014, kdy startoval na olympijských hrách v Soči. "Je to docela dlouho. Je vždycky příjemné reprezentovat Česko a už se moc těším, až si zase navléknu český dres," připojil dvaatřicetiletý centr.

Spolu s klubovým spoluhráčem Davidem Pastrňákem se stali velkými posilami českého týmu. "Jsem moc rád, že Pasta jede. Kdo by nechtěl hrát s takovým hokejistou. Je to světový hráč. Jak hraje poslední dva roky, to je něco neskutečného. Těším se, že si s ním zahraju," uvedl Krejčí. Dříve spolu v klubu hráli, ale v této sezoně Pastrňák nastupoval převážně s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem.

Krejčí věří, že po nedělním konci série s Tampou Bay po porážce 1:4 na zápasy jsou oba stále v herním rytmu. "Není to zase tolik dní. Snad to nebude tak moc špatné a zvládneme to a hlavně zapadneme do týmu. Kluci zatím hrají dobře, bojují, což je vidět. Mají tady super partu, jak jsem viděl dneska ráno. Snad zapadneme na ledě i mimo led a pomůžeme k vítězství," prohlásil Krejčí.

V Bostonu absolvoval po sezoně všechny nutné procedury včetně výstupní zdravotní prohlídky a vyrazili spolu s Pastrňákem do Kodaně. "Bylo to všechno narychlo. Nechal jsem tam ještě rodinu, což není příjemné, ale chápou, že sezona ještě nekončí a tohle je pro mě moc důležité. Já jsem rád, že všechno vyšlo a jsem tady," podotkl Krejčí.

S Bostonem slavil v roce 2011 zisk Stanleyova poháru a o dva roky později si zahrál i finále. Letos věřil, že Bruins mohou podobnou cestu zopakovat. "Měli jsme výbornou sezonu. Uhráli jsme přes padesát výher, což je výborné. Skončili jsme druzí v konferenci, bohužel jsme hned ve druhém kole chytili tým, který skončil první, což je takové trošku jiné, než by možná mělo být, ale to je na jiných lidech to porovnat," podotkl Krejčí.

"Jeden musel vypadnout a byli jsme to my. Nedá se nic dělat. Byla to velká škoda. Věřil jsem, že jsme měli na to dojít až třeba do finále, ale bohužel to někdy nevyjde," řekl rodák ze Šternberku, který dokázal jako jediný český hráč v historii vyhrát kanadské bodování play off NHL. A povedlo se mu to hned dvakrát v letech 2011 a 2013.

"Zklamání se bude ještě vracet, protože cíle byly velké, takže to ještě po mistrovství světa bude docela mrzet. Teď se soustředím jen na nároďák, na český tým. Věřím, že uděláme nějakou medaili," přál si Krejčí, který má bronz z roku 2012.

Účastník dvou olympijských her (2010 a 2014) i mistrovství světa v roce 2008 se hodně těšil na partu v české kabiny a fanoušky. "V Bostonu mám jenom Pastu. Těším se na českou muziku v kabině a takovou tu českou pohodu. Fanoušci jsou v Bostonu taky výborní, ale nejsou to Češi," uvedl Krejčí.

V současném kádru zná osobně méně než polovinu týmu. "Víc jak deset jich nebylo. Sleduju je ale na internetu a v televizi přes kamarády, kteří s nimi hrají. I když jsem se ale s nimi nepotkal z očí do očí, tak se nějak známe v hokeji všichni navzájem," prohlásil Krejčí.

Z vystoupení českého týmu v Kodani viděl přenos z nedělním duelu se Švédskem. "Kluci bojovali až do poslední minuty, bohužel to nevyšlo, ale výkon byl velmi slušný. Budeme se snažit s Pastou zapadnout a bojovat jako ti ostatní kluci," dodal Krejčí.