New York - Útočník David Krejčí skóroval ve čtvrtečním utkání NHL, hokejisté Bostonu ale podlehli Edmontonu 3:4. Jednu asistenci si v dresu poražených připsal David Pastrňák. Columbus mohl ve Washingtonu vyrovnat ligový rekord v počtu vítězných zápasů v řadě, ale prohrál 0:5 a jeho série se zastavila na 16 výhrách.

Pastrňák bodoval po sedmi zápasech. V 31. minutě zatáhl puk do útočného pásma a mezi kruhy našel volného Patrice Bergerona, který střelou k tyči poslal Boston do vedení 2:1. Hosté otočili vývoj zápasu zejména díky Patricku Maroonovi, který vstřelil v NHL svůj první hattrick. Až v 58. minutě se ještě prosadil Krejčí, který v přesilové hře pět na tři zdramatizoval pohotovou dorážkou zápas trefou na 3:4.

"Nedokázal jsem si představit, že dám někdy v NHL hattrick. Myslel jsem si, že tohle se mi nepovede ani za tisíc let," řekl Maroon, který měl dosud v této sezoně na kontě jen dvě branky. V utkání navíc svedl i rvačku se Zdenem Chárou, který ho několikrát trefil pěstí do hlavy. "Ptal se mě, jestli se pobijeme. Respektuji ho a řekl jsem jo. Je to velký chlap, nebylo to nic moc. Věděl jsem, že z toho nevyjdu jako vítěz a to se i ukázalo," dodal.

Cháru mrzela porážka v zápase, o to více, že šlo o první utkání po úmrtí bostonské legendy Milta Schmidta. "Chtěli jsme zápas věnovat Miltovi za všechno, co pro mužstvo udělal. A to se nepovedlo. Utkání bylo těsné, ale znovu jsme ho ztratili našimi chybami," uvedl slovenský obránce.

Hokejistům Columbusu nevyšel útok na rekord NHL, který v sezoně 1992/93 vytvořil sedmnácti výhrami za sebou Pittsburgh. Kouč John Tortorella po utkání řekl, že k tak dlouhé sérii je potřeba mít i kus štěstí a to jeho svěřenci ve Washingtonu neměli, protože puk se odrážel na hokejky domácích. U první trefy si našel kotouč při závaru před brankou Daniela Winnika, který pohotově doklepl puk do sítě. Druhý gól dal John Carlson bruslí a ve 28. minutě zvýšil na 3:0 Nate Schmidt dorážkou vlastní střely. Na druhé straně byl gólman Braden Holtby bezchybný a kryl 29 střel.

"První polovinu zápasu jsme hráli dobře, ale nedokázali jsme překonat Holtbyho. V klíčových momentech vytáhl skvělé zákroky. Ve druhé polovině už to nebylo ono," uvedl Tortorella, který po utkání za svými svěřenci do kabiny nechodí, ale tentokrát udělal po roce výjimku. "Řekl jsem jim, že jsem na ně hrdý. A že jsou dobrý tým," dodal.

Michal Kempný bodoval ve třetím utkání v řadě, když pomohl Chicagu asistencí k výhře 4:3 v prodloužení nad Buffalem. Český obránce se do statistik zapsal díky tvrdé střele od modré čáry, kterou dorazil Arťom Anisimov a vyrovnal na 2:2. Ruský hokejista skóroval ještě v závěru a poslal zápas do prodloužení, které po 56 sekundách rozhodl Patrick Kane.

Poprvé v sezoně se do základní sestavy Tampy Bay nevešel obránce Andrej Šustr a tým bez něho utrpěl debakl 1:6 s Nashvillem. Lightning přitom přestříleli soupeře 28:19, dalších 17 ran šlo mimo branku a 24 jejich pokusů bylo zblokováno. Triumf hostí řídil nečekaný hrdina Colton Sissons, který vstřelil poprvé v NHL hattrick.

Po předchozím dobrém výkonu zůstal mezi náhradníky Petr Mrázek a vypadá to, že při zranění Jimmyho Howarda musí v boji o místo v brance Detroitu počítat s dalším konkurentem. Jared Coreau zneškodnil na ledě Los Angeles všech 34 střel, připsal si první čisté konto v sezoně a dovedl tým k výhře 4:0. Red Wings vstřelili tři góly v první třetině, dva z nich padly z hole Thomase Vaneka.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Boston - Edmonton 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky: 8. C. Miller, 31. Bergeron (Pastrňák), 58. Krejčí - 2., 34. a 50. Maroon, 41. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 36:25. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Maroon (Edmonton), 2. Bergeron (Boston), 3. McDavid (Edmonton).

Washington - Columbus 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Winnik, 12. Carlson, 28. Schmidt, 37. Burakovsky, 46. Williams. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Carlson, 3. Schmidt (všichni Washington).

Tampa Bay - Nashville 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky: 27. Johnson - 34., 55. a 57. Sissons, 3. Fisher, 24. Forsberg, 35. Ellis. Střely na branku: 28:19. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Fisher, 2. Sissons, 3. Rinne (všichni Nashville).

St. Louis - Carolina 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 24. Edmundson, 28. Tarasenko - 2. a 59. Ryan, 32. McClement, 54. Skinner. Střely na branku: 23:29. Diváci: 19.090. Hvězdy zápasu: 1. Ryan, 2. Skinner (oba Carolina), 3. Tarasenko (St. Louis).

Chicago - Buffalo 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 39. a 58. Anisimov (na první Kempný), 17. Hartman, 61. P. Kane - 8. M. Foligno, 39. Okposo, 42. Eichel. Střely na branku: 43:20. Diváci: 21.824. Hvězdy zápasu: 1. Anisimov, 2. P. Kane (oba Chicago), 3. O'Reilly (Buffalo).

Los Angeles - Detroit 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Branky: 2. a 19. Vanek, 11. Athanasiou, 48. Mantha. Střely na branku: 34:22. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou, 2. Vanek, 3. Coreau (všichni Detroit).

San Jose - Minnesota 4:5 (0:0, 2:1, 2:4)

Branky: 29. Donskoi, 32. Pavelski, 44. Ward, 45. Marleau - 39. a 46. E. Staal, 49. a 51. Koivu, 43. Parise. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Koivu, 2. E. Staal, 3. Parise (všichni Minnesota).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Montreal 39 24 6 9 119:90 54 2. Ottawa 37 20 4 13 94:98 44 3. Boston 41 20 4 17 98:101 44 4. Toronto 37 17 8 12 113:109 42 5. Tampa Bay 40 19 4 17 114:117 42 6. Florida 39 16 8 15 93:108 40 7. Detroit 39 17 5 17 97:109 39 8. Buffalo 38 14 9 15 85:106 37

Metropolitní divize:

1. Columbus 37 27 4 6 126:79 58 2. Pittsburgh 38 25 5 8 133:107 55 3. NY Rangers 41 27 1 13 141:103 55 4. Washington 38 24 5 9 110:83 53 5. Philadelphia 40 20 5 15 118:125 45 6. Carolina 38 17 7 14 99:103 41 7. New Jersey 39 16 7 16 92:115 39 8. NY Islanders 36 15 6 15 104:113 36

Západní konference,

Centrální divize:

1. Chicago 41 24 5 12 113:101 53 2. Minnesota 37 24 4 9 118:80 52 3. St. Louis 39 20 5 14 110:115 45 4. Nashville 38 17 7 14 109:103 41 5. Winnipeg 41 19 3 19 113:122 41 6. Dallas 39 16 8 15 100:117 40 7. Colorado 38 12 1 25 77:129 25

Pacifická divize:

1. San Jose 39 23 2 14 99:87 48 2. Anaheim 40 20 8 12 109:109 48 3. Edmonton 40 20 7 13 115:107 47 4. Calgary 40 21 2 17 109:112 44 5. Los Angeles 39 19 4 16 94:96 42 6. Vancouver 40 19 3 18 100:116 41 7. Arizona 38 11 5 22 82:124 27

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 40 45 (14+31) 2. Malkin (Pittsburgh) 38 43 (16+27) 3. Crosby (Pittsburgh) 32 42 (26+16) 4. Tarasenko (St. Louis) 39 42 (19+23) 5. P. Kane (Chicago) 41 40 (12+28) 6. Panarin (Chicago) 41 39 (15+24) 7. Seguin (Dallas) 39 39 (14+25) 8. Atkinson (Columbus) 37 38 (18+20) 9. Kučerov (Tampa Bay) 33 38 (15+23) 10. Kessel (Pittsburgh) 38 38 (12+26) 12. Voráček (Philadelphia) 40 37 (13+24) 54. Pastrňák (Boston) 34 27 (19+8) 79. Krejčí (Boston) 41 25 (9+16) 89. Vrbata (Arizona) 38 24 (9+15) 94. Jágr (Florida) 39 24 (7+17)

Střelci:

1. Crosby (Pittsburgh) 26 branek, 2. Carter (Los Angeles), Laine (Winnipeg) oba 21, 4. Matthews (Toronto) 20, 5. Pastrňák (Boston), Tarasenko (St. Louis) oba 19, 7. Anisimov (Chicago), Atkinson (Columbus), Ovečkin (Washington), Pacioretty (Montreal) všichni 18.