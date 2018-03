New York - Hokejový útočník David Krejčí asistoval v nedělním utkání NHL u jediného gólu Bostonu, který podlehl v Chicagu 1:3 a přišel o sérii šesti výher. New York Islanders, který předchozích osm zápasů prohrál, zvítězil díky padesáti zásahům Christophera Gibsona na ledě Calgary 5:2.

Krejčí zaznamenal jubilejní dvacátou asistenci v sezoně v polovině třetí třetiny, když zavezl puk po pravé straně do pásma a přihrál mezi kruhy Zdenu Chárovi. Slovenský obránce střelou zápěstím vyrovnal na 1:1, ale v závěru utkání obdržel trest za hru vysokou holí a Chicago v početní výhodě rozhodlo gólem Patricka Kanea.

"Bylo to hodně nešťastné. Puk se odrazil od mantinelu jinak, než je obvyklé. Snažil jsem se na změnu rychle zareagovat a odehrát ho před soupeřem. Ale trefil jsem ho (Brandona Saada)," komentoval svůj prohřešek Chára. Boston se musel obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Brada Marchanda, který nedohrál minulé utkání po kolizi s Anthonym Duclairem.

Chicago oplatilo Bostonu den starou porážku 4:7, ke které přispěli Krejčí dvěma góly a David Pastrňák jedním. "Dnes jsme jim toho moc nedovolili. Řekl bych, že až na poslední třetinu v Bostonu jsme proti nim hráli velmi dobře," uvedl kouč Blackhawks Joel Quenneville.

Gibson zastínil Mikea Smithe, který se po měsíční pauze vrátil do branky Calgary. Kanadský gólman, kterého během léčby zranění zastupoval převážně David Rittich, nezachytil začátek zápasu. V něm inkasoval tři branky z úvodních sedmi střel.

"Zpočátku jsem si připadal trochu zpomalený, ale postupně se to zlepšovalo. Bohužel v prvních minutách jsme nehráli s patřičným nasazením a to nás stálo zápas," litoval Smith. S jeho návratem poslalo vedení klubu podle předpokladů na farmu do Stocktonu Jona Gilliese a Ritticha si nechalo v hlavním týmu.

Na druhé straně Gibson, který si připsal v NHL výhru po téměř dvou letech, odmítal osobní zásluhy a vyzdvihl týmový výkon. Z něj se vymykal Johnny Boychuk, autor tří bodů (1+2), který navíc zaznamenal ve statistice +/- pět kladných bodů. Dvě branky vstřelil Anders Lee.

"Po těch těsných prohrách jsme se dostali do úzkých. Je skvělé, že jsme to dnes prolomili. Ve zbytku základní části musíme vyhrát co nejvíce zápasů," prohlásil Boychuk. Islanders mají na poslední postupové místo do play off manko sedmi bodů. Calgary je v lepší pozici, ztrácí jen dva body.

Pittsburgh se propracoval vítězstvím 3:1 nad Dallasem do čela Metropolitní divize před Washington. Gól a přihrávku si připsal Jevgenij Malkin a v produktivitě soutěže ztrácí už jenom bod na vedoucího Nikitu Kučerova z Tampy. Malkin je zároveň s 39 zásahy jen o jednu trefu zpět za nejlepšími střelci Alexandrem Ovečkinem a Patrikem Lainem.

Arizona porazila doma Vancouver 1:0 a vyhrála podesáté z posledních patnácti utkání. Nejhorší tým soutěže se díky úspěšnému období přiblížil předposlednímu Buffalu na rozdíl bodu a má šanci odlepit se ze dna tabulky. Jedinou branku vstřelil ve 36. minutě v přesilové hře Oliver Ekman-Larsson, brankář Arizony Darcy Kuemper kryl všech 27 střel.

NHL:

Chicago - Boston 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky: 8. Anisimov, 57. P. Kane, 59. Seabrook - 51. Chára (Krejčí). Střely na branku: 39:32. Diváci: 21.819. Hvězdy utkání: 1. P. Kane, 2. A. Forsberg (oba Chicago), 3. Chudobin (Boston).

Calgary - NY Islanders 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Branky: 8. Gaudreau, 48. Giordano - 21. a 60. A. Lee, 3. Leddy, 3. Boychuk, 11. Eberle. Střely na branku: 52:27. Diváci: 19.108. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Boychuk (oba NY Islanders), 3. Giordano (Calgary).

Pittsburgh - Dallas 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky: 13. Hörnqvist, 20. Oleksiak, 60. Malkin - 33. Radulov. Střely na branku: 30:18. Diváci: 18.637. Hvězdy zápasu: 1. Oleksiak, 2. Hörnqvist, 3. Malkin (všichni Pittsburgh).

Arizona - Vancouver 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 36. Ekman-Larsson. Střely na branku: 24:27. Diváci: 11.697. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Ekman-Larsson, 3. Keller (všichni Arizona).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 69 48 4 17 253:191 100 2. Boston 67 43 8 16 226:172 94 3. Toronto 69 40 7 22 228:197 87 4. Florida 66 34 7 25 202:207 75 5. Detroit 68 26 11 31 177:206 63 6. Montreal 68 25 12 31 173:214 62 7. Ottawa 67 23 11 33 181:233 57 8. Buffalo 69 22 12 35 165:224 56

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 70 40 4 26 229:211 84 2. Washington 68 38 7 23 206:200 83 3. Philadelphia 69 35 11 23 203:202 81 4. New Jersey 69 35 8 26 204:208 78 5. Columbus 69 36 5 28 188:193 77 6. Carolina 68 30 11 27 181:206 71 7. NY Islanders 69 30 10 29 222:245 70 8. NY Rangers 69 30 7 32 195:221 67

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 68 44 10 14 222:173 98 2. Winnipeg 68 41 9 18 227:179 91 3. Minnesota 69 39 7 23 216:198 85 4. Dallas 69 38 6 25 198:180 82 5. Colorado 68 36 8 24 215:202 80 6. St. Louis 68 36 5 27 187:180 77 7. Chicago 70 30 8 32 199:207 68

Pacifická divize:

1. Vegas 68 44 5 19 232:185 93 2. San Jose 68 36 9 23 198:186 81 3. Anaheim 69 34 12 23 193:189 80 4. Los Angeles 68 37 5 26 197:173 79 5. Calgary 70 34 10 26 197:206 78 6. Edmonton 68 30 4 34 193:221 64 7. Vancouver 69 25 9 35 183:225 59 8. Arizona 68 22 11 35 163:219 55