New Yorku - Hokejový útočník David Krejčí se asistencí podílel na prvním gólu Ricka Nashe za Boston po přestupu z New Yorku Rangers a zároveň jeho 800. bodu v NHL. Bruins doma zdolali Carolinu 4:3 v prodloužení. Hvězdami úterního programu byli útočníci Minnesoty Eric Staal a Jason Zucker a obránce Nashvillu Roman Josi, kteří nasbírali po pěti bodech.

Carolina se proti Bostonu v polovině úvodní části ujala v přesilové hře vedení, ale už o 100 sekund později vyrovnal Rick Nash po Krejčího přihrávce. Hostující obránce Justin Faulk chtěl s pukem vyjet z obranného pásma, útočník Jake DeBrusk mu ho však vypíchl přímo na hůl Krejčího. Rodák ze Šternberka pohotovým pasem našel před brankou Nashe, který překonal gólmana Scotta Darlinga.

"Když začínáte v novém týmu, chcete se trefit, abyste měli klid. První branka je vždycky nejtěžší," prohlásil třiatřicetiletý Rick Nash po svém druhém utkání v dresu Bruins.

Hurricanes ještě odskočili do vedení 3:1, ale centr Riley Nash tři sekundy před koncem první třetiny snížil a další střední útočník Tommy Wingels v prostředním dějství zařídil nerozhodný stav. Také devětadvacetiletý Wingels se za Boston prosadil poprvé po odchodu z Chicaga, při svém debutu si připsal i asistenci. "Oba to jsou zkušení hráči, kteří nám pomůžou být ještě lepší," pochválil Ricka Nashe a Wingelse trenér Bruce Cassidy.

Zápas dospěl do nastaveného času, v němž bek Charlie McAvoy dokonal obrat. Carolina prohrála pošesté za sebou. Bruins si poradili i bez jedné z klíčových opor Patrice Bergerona, kterého čeká pauza se zlomenou nohou.

K výhrám svých týmů pomohli nahrávkami také Jakub Vrána z Washingtonu a Radim Vrbata z Floridy. Odchovanec pražských Letňan Vrána den před 22. narozeninami asistoval u vítězného gólu Jevgenije Kuzněcova na 3:1. Ottawa skóre pouze zkorigovala zásluhou kapitána Erika Karlssona, pro něhož šlo o 500. bod v kariéře, a prohrála popáté za sebou. Naopak Capitals se vrátili do čela Metropolitní divize o bod před Philadelphii Flyers, jež má utkání k dobru.

Premiérový start si v barvách Washingtonu připsal zadák Jakub Jeřábek, jehož vedení angažovalo před uzávěrkou přestupů z Montrealu. Plzeňský rodák nastoupil ve třetí obranné dvojici po boku Brookse Orpika a ve hře strávil 12 minut a 35 sekund. Podobně jako další český obránce Capitals Michal Kempný ale nebodoval.

Šestatřicetiletý Vrbata proti Torontu zkraje druhé třetiny přispěl k brance Jonathana Huberdeaua na 2:0. Maple Leafs dotáhli utkání do prodloužení, ve kterém Panthers získali bod navíc díky útočníkovi Jaredu McCannovi.

Wild rozstříleli St. Louis 8:3 a potřetí v klubové historii dali osm branek. První hvězda uplynulého týdne Staal zaznamenal 14. hattrick v kariéře a přidal dvě asistence. Zucker si připsal gól a čtyři asistence. Útočník Mikael Granlund zaznamenal čtyři body za dvě branky a dvě přihrávky. Minnesota uspěla popáté v řadě, zatímco Blues prohráli sedmé utkání po sobě.

Švýcar Josi dotáhl Predators pěti nahrávkami k triumfu 6:5 ve Winnipegu, přestože ještě deset minut před koncem třetí části prohrávali hosté po gólu Paula Stastného 3:5. Dvaatřicetiletý útočník se trefil v prvním utkání po příchodu ze St. Louis. Poslední zápas za Blues odehrál shodou okolností právě proti Nashvillu a podobně jako v neděli musel strávit porážku, jelikož Predators třemi góly otočili skóre a radovali se z páté výhry v řadě. Rozhodující branku vstřelila nová akvizice z Chicaga Ryan Hartman minutu před vypršením základní hrací doby. Souboj z pozice čárového rozhodčího řídil Libor Suchánek.

Útočník Taylor Hall gólem a nahrávkou dovedl New Jersey k vítězství 3:2 v Pittsburghu a bodoval v 15. utkání po sobě, čímž vyrovnal klubový rekord Patrika Eliáše ze sezony 1999/2000 a Briana Gionty z ročníku 2005/06. Hallova bodová série je zároveň nejdelší v aktuální sezoně. Nejproduktivnější hráč týmu bodoval dokonce už v 22 utkáních, do nichž nastoupil, ale jeho šňůru přerušilo lednové zranění pravé ruky, kvůli němuž zmeškal tři duely.

"Když se vám něco takového povede, musíte mít štěstí. Jsem rád, že takhle pomáhám týmu. Bojujeme o účast v play off a všechny zápasy jsou důležité," uvedl kanadský útočník a dvojnásobný mistr světa.

V sestavě Vegas, které podlehlo Los Angeles 1:4, se objevil i útočník Tomáš Hyka. Golden Knights jej sice po pátečním duelu s Vancouverem poslali zpět na farmu do celku Chicago Wolves do AHL, ale před úterním duelem jej povolali znovu do prvního týmu.

Statistika úterních zápasů NHL:

Boston - Carolina 4:3 v prodl. (2:3, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 12. Rick Nash (Krejčí), 20. Riley Nash, 26. Wingels, 62. McAvoy - 11. B. McGinn, 14. Teräväinen, 20. Aho. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Rick Nash, 2. Wingels, 3. McAvoy (všichni Boston).

Pittsburgh - New Jersey 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 9. Crosby, 38. Hunwick - 13. Palmieri, 25. T. Hall, 46. Noesen. Střely na branku: 38:38. Diváci: 18.581. Hvězdy utkání: 1. T. Hall, 2. Severson (oba New Jersey), 3. Crosby (Pittsburgh).

Washington - Ottawa 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky: 16. a 40. Kuzněcov (na druhou Vrána), 21. T. Wilson - 27. Hoffman, 44. E. Karlsson. Střely na branku: 22:30. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Kuzněcov, 2. Niskanen (oba Washington), 3. E. Karlsson (Ottawa).

Florida - Toronto 3:2 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 12. Barkov, 22. Huberdeau (Vrbata), 64. McCann - 23. D. Moore, 33. Hyman. Střely na branku: 31:39. Diváci: 14.265. Hvězdy utkání: 1. McCann, 2. Huberdeau, 3. Luongo (všichni Florida).

Winnipeg - Nashville 5:6 (0:0, 4:3, 1:3)

Branky: 33. a 35. Scheifele, 23. Hendricks, 38. Ehlers, 51. Stastny - 29. a 51. C. Smith, 36. Turris, 38. Ekholm, 54. R. Johansen, 60. Hartman. Střely na branku: 39:32. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. R. Johansen (Nashville), 2. Stastny (Winnipeg), 3. C. Smith (Nashville).

Dallas - Calgary 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky: 20. D. Shore, 31. Seguin. Střely na branku: 26:38. Diváci: 17.124. Hvězdy utkání: 1. B. Bishop, 2. D. Shore (oba Dallas), 3. D. Hamilton (Calgary).

Minnesota - St. Louis 8:3 (3:1, 3:2, 2:0)

Branky: 29., 48. a 51. E. Staal, 8. a 12. Mikael Granlund, 3. Zucker, 38. M. Koivu, 40. Spurgeon - 10. a 39. Tarasenko, 21. Pietrangelo. Střely na branku: 33:25. Diváci: 19.261. Hvězdy utkání: 1. E. Staal, 2. Zucker, 3. Mikael Granlund (všichni Minnesota).

San Jose - Edmonton 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Branky: 22. Pavelski, 28. Braun, 37. Meier, 38. L. Couture, 60. Tierney - 5. McDavid, 47. Puljujärvi. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.327. Hvězdy utkání: 1. Pavelski, 2. E. Kane, 3. Tierney (všichni San Jose).

Vegas - Los Angeles 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 6. W. Karlsson - 9. Clifford, 27. Toffoli, 40. Kopitar, 59. Carter. Střely na branku: 42:30. Diváci: 18.328. Hvězdy utkání: 1. J. Campbell, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. W. Karlsson (Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 63 43 3 17 227:170 89 2. Toronto 66 39 7 20 218:185 85 3. Boston 61 38 8 15 199:153 84 4. Florida 60 29 6 25 178:195 64 5. Detroit 62 26 10 26 165:183 62 6. Montreal 62 23 10 29 157:194 56 7. Ottawa 62 21 10 31 168:219 52 8. Buffalo 63 19 11 33 151:206 49

Metropolitní divize:

1. Washington 64 36 7 21 198:191 79 2. Philadelphia 63 34 10 19 189:178 78 3. Pittsburgh 64 36 4 24 208:190 76 4. New Jersey 63 33 8 22 188:190 74 5. Columbus 63 32 5 26 168:175 69 6. NY Islanders 63 29 7 27 207:225 65 7. Carolina 63 27 11 25 167:193 65 8. NY Rangers 63 27 6 30 177:201 60

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 62 39 9 14 202:160 87 2. Winnipeg 63 37 9 17 213:170 83 3. Minnesota 63 36 7 20 196:177 79 4. Dallas 63 36 4 23 186:164 76 5. St. Louis 64 34 4 26 176:172 72 6. Colorado 62 33 5 24 190:186 71 7. Chicago 63 27 8 28 178:179 62

Pacifická divize:

1. Vegas 63 41 5 17 218:173 87 2. San Jose 64 34 9 21 187:178 77 3. Los Angeles 64 35 5 24 184:158 75 4. Anaheim 64 31 12 21 176:178 74 5. Calgary 64 32 9 23 182:187 73 6. Edmonton 63 27 4 32 179:209 58 7. Vancouver 63 24 7 32 168:204 55 8. Arizona 62 18 10 34 148:205 46

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 63 82 (33+49) 2. Malkin (Pittsburgh) 60 76 (36+40) 3. McDavid (Edmonton) 63 75 (28+47) 4. Giroux (Philadelphia) 63 74 (22+52) 5. J. Gaudreau (Calgary) 64 73 (20+53) 6. Wheeler (Winnipeg) 63 73 (18+55) 7. Ovečkin (Washington) 64 71 (39+32) 8. Stamkos (Tampa Bay) 63 71 (24+47) 9. Kopitar (Lo Angeles) 64 70 (27+43) 10. Kessel (Pittsburgh) 64 70 (26+44) 13. Voráček (Philadelphia) 63 69 (13+56) 38. Pastrňák (Boston) 61 55 (22+33) 149. Hertl (San Jose) 61 33 (15+18) 169. O. Kaše (Anaheim) 48 31 (17+14) 181. Krejčí (Boston) 43 30 (11+19) 187. Palát (Tampa Bay) 46 30 (8+22)