Kodaň - Nejlepším osobním zápisem v podobě čtyř bodů za gól a tři asistence ozdobil svou premiéru na letošním mistrovství světa hokejový útočník David Krejčí. Proti Rusku sehrál jubilejní 30. zápas v reprezentaci a byl tak u všech tref českého výběru, přestože měl za sebou spolu s klubovým parťákem z Bostonu Davidem Pastrňákem cestu ze zámoří.

Oba dostali od trenérů volnou ruku a měli tak šanci se rozhodnout o svém startu čistě podle osobních pocitů. Spánek stihli jen velmi krátký, ale důležitý. "Dali jsme si s 'Pastou' dvě hodinky a cítili se potom o hodně lépe než po příletu. Každou hodinu to pak ale bylo lepší a lepší," řekl Krejčí novinářům.

Dvaatřicetiletý centr dal společně s o deset let mladším obávaným kanonýrem vědět trenérům tři a půl hodiny před utkáním. Nechtěli v sestavě chybět. "Rozhodli jsme se potom, co jsme se vyspali. Probuzení nebylo nic moc, ale zhruba o půl hodiny později už to bylo o moc lepší a do toho zápasu už to pak bylo vcelku dobré," přiblížil Krejčí.

Šlo o dobré rozhodnutí. Krejčí vylepšil své maximum z MS 2012, kdy proti Německu vstřelil gól a na další dva nahrál, Pastrňák si připsal tři body (2+1) a skóroval i třetí člen elitní formace Dmitrij Jaškin (1+1). "Zápas nebyl jednoduchý, ale na ledě se zapomene na únavu a myslí se jen na to, jak pomoci týmu," podotkl Krejčí.

Souhra s Dmitrijem Jaškinem skvěle zafungovala. "Dobře k nám zapadl," ocenil Krejčí. "Furt se motal kolem brány, je velký a silný na puku, udělal nám tam hodně prostoru, hrál výborně, navíc dal i gól, když byl ve správný čas na správném místě. Snad budeme hrát líp a líp každý další zápas," přál si Krejčí.

Že právě jeho formace zařídila všechny čtyři trefy v českém podání, nijak nepřeceňoval. "Někdy se to stane, že jedna lajna vyhraje zápas, jindy zase ta druhá. Všechny čtyři ale byly výborné, i když nedaly třeba góly," prohlásil Krejčí.

"Hráli jsme dobře do obrany, zejména naše oslabení bylo výborné, což byl v předchozích zápasech trošku problém. Těm hráčům, co ho hrají, patří hodně pochvaly. Gólman (David Rittich) také chytal hodně dobře, všichni měli na tom vítězství podíl. A když se vyhraje proti Rusům, je to vždy takové speciální vítězství," řekl Krejčí.

Širšímu ledu přivykl bez potíží. "Je to o zvyku, ale pořád je to hokej, stejná hra, i když na větším ledě," řekl Krejčí a těšil se, že už brzy bude snižovat spánkový deficit. "Ty dvě hodiny byly jediným spánkem za poslední dva dny, takže teď je přede mnou spánek určitě nejdelší a určitě budeme příště mnohem lépe připravení," přislíbil Krejčí.

Jaškin si spolupráci se zástupci Bruins užil. "Davidové to jsou klasa, hraje se s nimi lehko. Hodně na ledě mluví, člověk ví, co má dělat. To je nejlepší, když se takhle komunikuje. A my se snažíme se bavit co nejvíc," uvedl Jaškin. "Hráli jsme výborně, asi nejlépe na turnaji. Dostávali jsme se do šancí, ubránili oslabení, to byl hlavní klíč," vyjmenoval Jaškin.

"Klobouk dolů před oběma Davidy, jaký tady odehráli zápas. Je vidět, že rádi hrají spolu a vědí o sobě. Jsme rádi, že je tady máme. Byl to vyrovnaný zápas, ale jsem rád, že jsme to nakopli na jednu stranu. Ke konci už bylo opatrnější, při nerozhodném stavu nikdo nechtěl udělat chybu. Snažili jsme se počkat si na dobrou šanci," řekl Michal Řepík.