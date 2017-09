Boston - Útočník David Krejčí si na startu tréninkového kempu Bostonu užívá hokej bez zdravotních potíží, které výrazně narušily jeho minulou sezonu. Cítí se plně zotavený. Má také radost z toho, že se k týmu vrací po podpisu nové smlouvy krajan a kamarád David Pastrňák, s nímž má navíc podle plánu kouče Bruce Cassidyho hrát společně v jednom útoku.

Loni touto dobou se Krejčí pozvolna vracel k hokeji po dubnové operaci levé kyčle. I když se snažil připravit na prestižní Světový pohár v Torontu, nakonec přišla jeho snaha vniveč a trenéři národního týmu ho nemohli využít. Sám přiznal, že stoprocentně se necítil až do ledna, což se také částečně odrazilo na jeho bodové produkci. V play off se navíc přidaly potíže se zády, které ovlivňovaly činnost nohou, ze hry ho pak definitivně vyřadilo poranění kolenních vazů.

"Teď jsem se ale cítil dobře," řekl serveru NHL.com rodák ze Šternberka po úvodním společném tréninku Bruins na ledě před startem nového ročníku NHL. "Tahle hra je pořád rychlejší, takže se snažím začít zlehka, hlavně pořádně bruslit a zbytek už pak přijde sám od sebe," věří Krejčí.

Jedna z klíčových postav mužstva odehrála sice v základní části minulého ročníku všech 82 zápasů, na konto si ale Krejčí připsal o devět bodů méně než v sezoně 2015/16, kdy sehrál o 10 utkání méně. Zaznamenal 54 bodů za 23 branek a 31 asistencí, play off mu následně opět zkomplikovalo zdraví, když byl nucen vynechat úvodní dva duely 1. kola proti Ottawě.

"Prostě jsem se nemohl vůbec hýbat," připomněl Krejčí. "Jak to jen popsat... Nevím, co se stalo, nevím, kde byl problém. Cítil jsem to od zad až úplně dolů, něco takového se mi stalo poprvé. Jakmile jsem se probudil, už jsem se cítil divně, ale i tak jsem šel na trénink. Jenže tam jsem se nemohl hnout," popsal Krejčí.

Po absolvování testů mohl s pomocí medikamentů od lékaře nastoupit do zápasů 3 a 4, ale v pátém duelu série už musel odstoupit definitivně po kolizi s obráncem soupeře Chrisem Widemanem. Problém s kolenními vazy ho vyřadil i ze šestého zápasu, jímž pro Medvědy skončila sezona. Krejčí však přiznal, že by nemohl hrát, ani kdyby jeho tým postoupil.

"Bylo to frustrující. Odehrajete všech 82 zápasů, a pak přijdete o play off. A když se přece jen vrátíte do hry, o dva zápasy později to pro vás zase skončí. Bylo to hodně těžké přijmout," uvedl Krejčí.

Pozornost poté obrátil k možnosti posílit reprezentaci na mistrovství světa ve Francii a Německu, ani tam se ale nepředstavil. Zkoušel sice bruslit, cítil se dobře a koleno ho nebolelo, jenže musel k doktorovi pro požehnání, aby dostal od klubu svolení odjet. A ten mu start nedoporučil z důvodu, že koleno není úplně doléčené.

Nyní už hledí do budoucna. A měl radost za kamaráda Pastrňáka, že se dočkal šestiletého kontraktu na 40 milionů dolarů. "Byl jsem šťastný za něho. Je to skvělý hráč, který dělá naše mužstvo lepším. A také skvělý kamarád. Už mi tady chyběl," prohlásil Krejčí.

Kouč Cassidy již avizoval svůj záměr dát oba do jedné útočné formace. "Na ledě mluví oba stejnou řečí, ať už jde o domluvu společným jazykem, nebo i v otázce stylu hry. Krejčí má rád, když má k sobě rychlé hráče, kteří svou rychlostí udělají prostor, Pastrňák vyrostl ve skvělého střelce. Oba rádi skórují, myslí ofenzivně a takoví hráči jsou podle mě rádi, když mohou hrát spolu," vysvětlil Cassidy.

Krejčí jeho slova potvrdil. "Myslím, že k sobě dobře pasujeme. Podobným způsobem čteme hru a také to, co druhý na ledě udělá. Někdy tak zafunguje i souhra naslepo, protože tak nějak víme, kde by ten druhý mohl být. Hrát pak s Davidem je pro mě velmi jednoduché," uvedl Krejčí.