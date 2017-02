Washington - Čeští hokejisté David Pastrňák a David Krejčí z Bostonu si přejí, aby NHL dovolila svým hráčům startovat na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Zároveň jsou ale připraveni respektovat rozhodnutí vedení soutěže, pokud bude negativní.

"Nevím, jak na tom jsou Kanaďané a Američané, ty tak moc neznám, ale každý evropský hráč chce hrát na olympiádě. Je to jeden z mých snů," řekl Pastrňák českým novinářům po středeční prohře Bostonu na ledě Washingtonu 3:5.

Podobně na turnaj pod pěti kruhy pohlíží i Krejčí, který už zažil hry ve Vancouveru a Soči. "Olympiáda je samozřejmě suprová věc. Byl jsem už na dvou a mám strašně výborné vzpomínky, i když jsme nepřivezli domů medaile. Je to výborná zkušenost," konstatoval elitní český centr.

Zatím však vše nasvědčuje tomu, že v roce 2018 se NHL kvůli hrám pozastavovat nebude, což by se stalo poprvé o Nagana 1998. Proti účasti hráčů v Pchjongčchangu jsou totiž majitelé klubů. Těm se nelíbí hlavně přerušení soutěže na více než dva týdny a velkým problémem jsou také náklady na pojištění a cestování na olympiádu, které odmítl krýt Mezinárodní olympijský výbor. Při poslední zimní olympiádě v Soči vystoupaly tyto výdaje až ke 14 milionům dolarů, nyní jsou odhadovány na deset milionů dolarů (253 milionů korun).

"Je to prostě věc NHL, jestli nás pustí, nebo ne. Rád bych si tam zahrál, ale budu respektovat rozhodnutí ligy," prohlásil Krejčí.

Více než o dění kolem rozhodování o olympiádě se však spolu s Pastrňákem nyní zajímají o to, jak dostat Boston do play off. Aktuálně jsou Bruins na sedmém místě Východní konference, ale mají odehráno už 54 zápasů, o šest více než deváté Toronto, které ztrácí jen tři body.

"Každý zápas je teď strašně důležitý. Měli jsme šňůru pár dobrých zápasů, bohužel ve Washingtonu jsme to nezvládli. Nedá se nic dělat. Nesmíme sklánět hlavu. Musíme se otřepat a zvládnout další důležitý zápas doma. Potřebujeme body jako sůl. Teď se to láme. Zatím jsme na pozicích pro play off a musíme to udržet," dodal Krejčí.