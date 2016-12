New York - David Krejčí se v NHL podílel gólem a asistencí na obratu hokejistů Bostonu, kteří otočili zápas v Buffalu z 0:2 na 4:2. Český útočník zaznamenal stejnou bilanci ve druhém utkání za sebou a byl vyhlášen nejlepším hráčem večera. Podruhé v řadě skóroval také Ondřej Palát, jehož Tampa podlehla Torontu 2:3 v prodloužení. Třetí gól v sezoně vstřelil Lukáš Sedlák, jenž pečetil výhru Columbusu 5:3 ve Winnipegu.

Krejčí se prosadil ve 37. minutě v přesilové hře, kdy po závaru před brankou svou osmou trefou v sezoně vyrovnal na 2:2. Čtyři minuty před koncem třetí třetiny pak přihrál na vítězný třetí gól, když vybojoval puk u zadního mantinelu a poslal jej do palebné pozice Ryanu Spoonerovi. Stejný hráč v poslední minutě pojistil vítězství trefou do prázdné branky při power play.

"Naši lídři odvedli dobrou práci," pochvaloval si trenér Claude Julien. "Krejčí v poslední době hraje velmi dobře, Bergeron a Marchand také konečně zase připomínají sami sebe v nejlepší formě. A je tady další řada pozitiv. Akorát musíme zlepšit ty začátky zápasů. Pak to budeme mít všechno mnohem jednodušší," dodal Julien.

"Snad nás tento obrat nakopne do dalšího zápasu," přál si Krejčí. "Od prvního vhazování se musíme koncentrovat na hru a jít za svým cílem. Ne až poté, co inkasujeme pár gólů. Klíčem je dobře začít," zopakoval český útočník.

Jeho krajan Palát byl o den dříve u všech čtyř gólů Tampy při výhře 4:3 v prodloužení nad Montrealem. Ve čtvrtečním duelu s Torontem se mu nejprve nevedlo a pobýval na ledě u obou gólů soupeře, jimiž se Maple Leafs dostali do vedení 2:0.

Ve 33. minutě však i díky asistenci Andreje Šustra snížil Brian Boyle a o pět minut později Palát vyrovnal poté, co pomohl překazit rozehrávku soupeře a následně skóroval pohotovou střelou švihem. V 64. minutě ale zařídil hostům zisk prémiového bodu Nazem Kadri.

Toronto tak vyhrálo všechny čtyři zápasy v rámci venkovního tripu. Povedeným výkonem se prezentoval brankář Antoine Bibeau, který díky 25 zákrokům vychytal premiérové vítězství v NHL. "Je to výjimečný pocit. Člověk dopředu ví, že to bude něco nezapomenutelného, ale dokud to nepřijde, netuší, co to přesně znamená," uvedl dvaadvacetiletý Kanaďan.

Columbus vyválčil ve Winnipegu čtrnáctou výhru v řadě a vyrovnal třetí nejdelší vítěznou sérii v historii NHL. K absolutnímu rekordu Pittsburghu ze sezony 1992-93 scházejí Blue Jackets už jen tři triumfy.

Na tom posledním se dvěma góly podílel Alexander Wennberg, Sedlák v 55. minutě povedenou tečí zvýšil na 5:2. "Hrajeme teď vážně dobře. Jak v obraně, tak v útoku. Důležité také je, že se daří všem čtyřem lajnám. Z našich výkonů teď máme opravdu dobrý pocit," popsal rozpoložení v kabině Blue Jackets útočník Brandon Saad.

Ve vítězném tažení pokračují také hokejisté Minnesoty, kteří zdolali 6:4 New York Islanders a připsali si dvanáctý vyhraný zápas v řadě. Rozhodující gól na 5:4 vstřelil v 51. minutě Erik Haula.

Jedna ze sérií ale brzy skončí. Na Silvestra totiž Minnesota hostí právě Columbus. Podle Elias Sports Bureau se v NHL ještě nikdy nestřetly dva týmy, které měly aktuálně na kontě nejméně dvanáct vyhraných utkání v kuse.

Další frustrující porážku utrpěli Panteři z Floridy, kteří podlehli Montrealu 2:3 v prodloužení. O vítězství přišli domácí v 58. minutě, kdy z rychlého protiútoku vyrovnal na 2:2 Brendan Gallagher. Hned po 39 sekundách nastaveného času pak zařídil výhru Canadiens po samostatném úniku Phillip Danault.

"Bylo důležité, že jsme se dokázali sebrat. Zvlášť poté, co se nám včera nepovedla třetí třetina," připomněl trenér hostů Michel Therrien středeční porážku v Tampě, kde Canadiens vedli ještě devět minut před koncem 3:1.

Montreal na Floridě ukončil sérii tří porážek. Přispěl k tomu i brankář Al Montoya, který ještě v minulé sezoně oblékal dres Panthers. "Bylo to emotivní. Mám tady spoustu kamarádů, hodně jsme toho zažili," konstatoval jednatřicetiletý gólman, který vychytal první vítězství od 26. října.

Jaromír Jágr, který před Vánocemi bodoval ve třech utkáních v řadě, vyšel podruhé za sebou bodově naprázdno a jeho tým prohrál desáté z posledních třinácti utkání. O den dříve podlehli Panteři po nájezdech Torontu.

"Musíme se naučit, jak tyhle těsné zápasy dovést do vítězného konce," prohlásil útočník Vincent Trocheck. "Umíme hrát svou hru, ale jakmile se dostaneme do vedení, příliš se zatáhneme. A kvalitní soupeř to dokáže většinou potrestat."

NHL:

Buffalo - Boston 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Branky: 2. M. Foligno, 19. Okposo - 57. a 60. Spooner (na první Krejčí), 24. Bergeron, 37. Krejčí. Střely na branku: 33:38. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Spooner, 3. Rask (všichni Boston).

Washington - New Jersey 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 44. Winnik - 22. Parenteau, rozh. nájezd Cammalleri. Střely na branku: 44:27. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kinkaid (New Jersey), 2. Holtby, 3. Winnik (oba Washington).

Ottawa - Detroit 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 20. Brassard, 26. Stone - 5. Vanek, 30. Tatar, 62. Mantha. Střely na branku: 28:28. Diváci: 20.011. Hvězdy zápasu: 1. Mantha (Detroit), 2. Brassard (Ottawa), 3. Tatar (Detroit).

Tampa Bay - Toronto 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 33. Boyle (Šustr), 38. Palát - 15. Matthews, 30. Bozak, 64. Kadri. Střely na branku: 27:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Toronto), 2. Boyle (Tampa), 3. Matthews (Toronto).

Florida - Montreal 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 14. Demers, 30. Trocheck - 26. Pacioretty, 58. Gallagher, 61. Danault. Střely na branku: 33:41. Diváci: 17.489. Hvězdy zápasu: 1. Danault (Montreal), 2. Trocheck (Florida), 3. Montoya (Montreal).

Arizona - NY Rangers 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Branky: 16. Dvorak, 36. Duclair, 48. Rieder (Vrbata, Hanzal) - 3., 55. a 60. Puempel, 9. Holden, 22. Kreider, 60. Miller. Střely na branku: 21:32. Diváci: 15.090. Hvězdy zápasu: 1. Puempel (Rangers), 2. Duclair (Arizona), 3. Holden (Rangers).

Minnesota - NY Islanders 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Branky: 13. Scandella, 35. Stewart, 35. Spurgeon, 36. Schroeder, 51. Haula, 59. M. Granlund - 41. a 42. Nelson, 15. Chimera, 27. Leddy. Střely na branku: 36:28. Diváci: 19.252. Hvězdy zápasu: 1. Suter (Minnesota), 2. Nelson (Islanders), 3. Spurgeon (Minnesota).

Winnipeg - Columbus 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Branky: 3. Matthias, 47. Little, 59. Perreault - 29. a 41. Wennberg, 8. Saad, 17. N. Foligno, 55. Sedlák. Střely na branku: 34:35. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. N. Foligno, 2. Wennberg, 3. Werenski (všichni Columbus).

Dallas - Colorado 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 12. a 60. Seguin, 6. D. Shore, 25. Oleksiak - 16. Duchene, 48. Grigorenko. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Jamie Benn (oba Dallas), 3. Duchene (Colorado).

Calgary - Anaheim 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 12. Backlund (Frolík) - 27. Vermette, 46. Silfverberg, 49. Rakell. Střely na branku: 32:25. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Vermette (Anaheim), 2. Backlund (Calgary), 3. Gibson (Anaheim).

Edmonton - Los Angeles 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 23. Maroon, 47. Gryba, 60. Nugent-Hopkins - 44. N. Shore. Střely na branku: 35:29. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Gryba (Edmonton), 2. Budaj (Los Angeles), 3. Maroon (Edmonton).

Nashville - Chicago 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Branky: 14. Forsberg, 47. Fisher - 14. Anisimov, 52. Toews, 55. P. Kane. Střely na branku: 38:23. Diváci: 17.229. Hvězdy zápasu: 1. Toews (Chicago), 2. Fisher, 3. Forsberg (oba Nashville).