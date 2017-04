New York - Útočník David Krejčí vstřelil v sobotním utkání NHL vítězný gól Bostonu, který porazil 5:2 Floridu. Čtvrtou výhru Bruins v řadě podpořil dvěma asistencemi nejproduktivnější český hokejista v sezoně David Pastrňák. Naopak čtvrtou porážku Panthers za sebou neodvrátil gólem Jaromír Jágr.

Boston otevřel skóre po nepovedeném momentu Jakuba Kindla, jehož střelu od modré čáry zblokoval Noel Acciari a samostatný únik i přes faul českého obránce dotáhl ke gólu. Florida vyrovnala na 1:1 a 2:2 - ve druhém případě po akci Jágra, který v polovině zápasu zamířil v přesilové hře z mezikruží přesně pod horní tyčku.

Za necelých pět minut odpověděl Krejčí rozdílovou brankou, kdy zachytil puk rozehraný brankářem Floridy Retem Berrou a trefil odkrytou klec. Zbývající dvě branky přidal Boston v závěrečných dvou minutách a ve Východní konferenci drží poslední postupovou příčku do play off s náskokem čtyř bodů před Tampou Bay, která podlehla Montrealu 1:2 v prodloužení. Shodně šest bodů ztrácejí New York Islanders, Carolina a Philadelphia, která v sobotu zdolala New Jersey 3:0.

Flyers neinkasovali ani přes patálie s gólmany. Už v osmé minutě zkolaboval Michal Neuvirth, v den zápasu onemocněl Steve Mason a z farmy narychlo povolaný Anthony Stolarz nestihl ani rozbruslení. Na střídačku usedl po 28 sekundách hry. Trojce týmu pomohl získat sebevědomí skvělý zákrok, kterým zneškodnil gólovou šanci Pavlu Zachovi.

Philadelphia vstřelila všechny tři branky v první polovině zápasu, u druhé asistoval Radko Gudas, u třetí Jakub Voráček, když se od jeho chráničů odrazil puk k úplně volnému Jordanu Wealovi. "Náš trenér měl dobrý proslov. Říkal, že nemůžeme ovlivnit, co dělají týmy před námi a že se musíme soustředit na svůj výkon. Pokusit se vydat ze sebe to nejlepší a vytvořit na ně výhrami tlak," uvedl útočník Flyers Colin McDonald, který ozdobil svůj debut v NHL gólem.

Zápas nedohrál kvůli zranění v horní části těla Gudas. Český bek, který se v předchozích pěti utkáních dvakrát pobil, srazil tvrdě k ledu Johna Quennevillea a ze střídačky se na něho vyřítil Dalton Prout. Gudas, který jel střídat, náraz nečekal. V pěstní výměně se ho zastal Wayne Simmonds.

Kvůli zranění kyčle do hry nenaskočil Aleš Hemský, i bez něho ale Dallas vyhrál 3:0 v Carolině.

Pozici v elitní osmičce Východní konference si upevnilo Toronto, které i s přispěním jedné asistence Romana Poláka uspělo v Detroitu 5:4. Hlavní hvězdou byl Auston Matthews, který dvěma góly a přihrávkou potvrdil pozici nejproduktivnějšího nováčka sezony. Tři body zaznamenal i lídr kanadského bodování soutěže Connor McDavid, který zařídil Edmontonu výhru 3:2 v prodloužení nad Anaheimem.

Výsledky NHL:

Boston - Florida 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky: 28. a 60. Bergeron (na první Pastrňák), 18. Acciari, 35. Krejčí, 59. Marchand (Pastrňák) - 22. Vanek, 30. Jágr. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Rask, 2. Bergeron (oba Boston), 3. S. Thornton (Florida).

Nashville - Minnesota 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 38. Forsberg, 38. Fiala, 58. Subban. Střely na branku: 36:31. Diváci: 17.113. Hvězdy utkání: 1. Rinne, 2. Fiala, 3. Forsberg (všichni Nashville).

Detroit - Toronto 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)

Branky: 15. Nyquist, 37. Jensen, 55. Kronwall, 60. Green - 23. a 59. Matthews, 34. Marner, 36. Nylander (Polák), 58. Van Riemsdyk. Střely na branku: 42:27. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner, 3. Van Riemsdyk (všichni Toronto).

Tampa Bay - Montreal 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 52. Gourde - 35. Danault, 61. Radulov. Střely na branku: 22:36. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Price (Montreal), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Radulov (Montreal).

Philadelphia - New Jersey 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky: 8. B. Schenn, 12. McDonald (Gudas), 31. Weal (Voráček). Střely na branku: 41:32. Brankář Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 7:37 minuty a ze šesti střel neinkasoval. Diváci: 19.911. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. McDonald, 3. Weal (všichni Philadelphia).

Carolina - Dallas 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 25. Spezza, 59. Klingberg, 59. Shore. Střely na branku: 25:24. Diváci: 14.201. Hvězdy zápasu: 1. Lehtonen (Dallas), 2. Ward (Carolina), 3. Spezza (Dallas).

Winnipeg - Ottawa 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky: 24. Wheeler, 31. Lowry, 48. Perreault, 60. Ehlers - 17. a 24. Hoffman. Střely na branku: 28:31. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. Hoffman (Ottawa), 3. Lowry (Winnipeg).

Edmonton - Anaheim 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 20. McDavid, 59. Lucic, 62. Draisaitl - 24. Getzlaf, 49. Eaves. Střely na branku: 37:18. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Gibson (Anaheim), 3. Lucic (Edmonton).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Montreal 78 45 9 24 216:191 99 2. Toronto 77 38 15 24 238:226 91 3. Ottawa 77 41 9 27 199:203 91 4. Boston 78 42 6 30 225:205 90 5. Tampa Bay 77 38 10 29 216:215 86 6. Florida 78 33 11 34 201:227 77 7. Buffalo 77 32 12 33 193:221 76 8. Detroit 78 31 12 35 196:234 74

Metropolitní divize:

1. x-Washington 77 51 8 18 251:176 110 2. x-Columbus 77 49 8 20 237:177 106 3. x-Pittsburgh 77 47 11 19 263:219 105 4. x-NY Rangers 78 46 6 26 248:210 98 5. NY Islanders 77 36 12 29 224:235 84 6. Carolina 77 35 14 28 202:217 84 7. Philadelphia 78 38 8 32 209:225 84 8. New Jersey 78 27 14 37 175:229 68

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Chicago 78 50 7 21 237:199 107 2. x-Minnesota 78 45 8 25 249:199 98 3. x-Nashville 78 40 11 27 230:213 91 4. x-St. Louis 77 42 7 28 215:203 91 5. Winnipeg 79 37 7 35 237:249 81 6. Dallas 78 32 11 35 210:244 75 7. Colorado 77 21 3 53 152:259 45

Pacifická divize:

1. x-Edmonton 78 44 9 25 231:200 97 2. x-Anaheim 78 42 13 23 208:193 97 3. x-San Jose 78 43 7 28 210:194 93 4. x-Calgary 78 44 4 30 217:210 92 5. Los Angeles 77 37 7 33 187:189 81 6. Vancouver 77 30 9 38 173:225 69 7. Arizona 78 28 9 41 188:250 65

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená vítězství v konferenci.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 78 94 (29+65) 2. P. Kane (Chicago) 78 87 (34+53) 3. Crosby (Pittsburgh) 71 84 (43+41) 4. Marchand (Boston) 78 84 (39+45) 5. Bäckström (Washington) 77 83 (23+60) 6. Kučerov (Tampa Bay) 69 80 (38+42) 7. Scheifele (Winnipeg) 76 78 (30+48) 8. Draisaitl (Edmonton) 78 74 (28+46) 9. Burns (San Jose) 78 73 (28+45) 10. Malkin (Pittsburgh) 62 72 (33+39) 15. Pastrňák (Boston) 71 68 (32+36) 36. Voráček (Philadelphia) 78 59 (19+40) 58. Vrbata (Arizona) 78 53 (18+35) 62. Krejčí (Boston) 78 52 (23+29) 108. Palát (Tampa Bay) 70 46 (16+30) 125. Frolík (Calgary) 78 43 (16+27) Jágr (Florida) 78 43 (16+27)