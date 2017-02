New York - Hokejový útočník David Krejčí přispěl v nedělním utkání NHL gólem a přihrávkou k výhře Bostonu 4:0 nad Montrealem. Úspěch Bruins podpořil asistencí i David Pastrňák. Tomáš Hertl pečetil trefou do prázdné branky vítězství San Jose 4:1 na ledě New Jersey. Radek Faksa se potřetí v sezoně pobil, připsal si i asistenci, ale s Dallasem prohrál 3:5 v Nashville.

Boston pod vedením trenéra Bruce Cassidyho vyhrál všechny tři zápasy a oba čeští útočníci během této série bodovali v každém utkání. Krejčí nejdříve po hezké kombinaci zvýšil do poloodkryté branky na 3:0 a s Pastrňákem se podepsal ještě pod čtvrtý gól, když jejich akci zakončil Frank Vatrano. Pastrňák v posledních pěti utkáních nasbíral celkem deset bodů.

Základem úspěchu Bostonu byl také výkon brankář Tuukky Raska, který kryl 25 střel a zaznamenal šesté čisté konto sezony. "Určitě bychom měli hrát stejně jako poslední zápasy. Jasně, když dáváte góly a vedete, máte více energie, ale každý hodně bruslí a celá pětka hraje jeden muž. I v útočném pásmu jsme kreativnější," prohlásil Rask. "Úroveň intenzity šla nahoru, stejně tak míra zodpovědnosti a kvalita výkonu. Věříme si, že vyhrajeme," doplňoval gólmana David Backes.

San Jose otočilo na ledě New Jersey zápas v rozmezí 23. až 32. minuty třemi góly z 0:1 na 3:1. Obrat odstartoval dvěma zásahy obránce Brett Burns, který na lídra produktivity Connora McDavida ztrácí jen dva body. Třetí branku přidal Joe Thornton a skóre uzavřel minutu a půl před koncem Hertl střelou z poloviny hřiště do prázdné branky při power play soupeře. Třiadvacetiletý pražský rodák si připsal šestý gól v sezoně.

"Věděli jsme, že i když je obránce, dokáže změnit průběh zápasu. Takové střely jako on umí jen pár beků. Zaměřovali jsme se na něho, ale stejně se nám to nepovedlo," ocenil brankář Devils Cory Schneider hlavního hrdinu utkání Burnse. "Oba góly byly podobné. Kluci odvedli dobrou práci, než mi poslali puk na modrou. Pak už je to jen o clonění a střele," reagoval Burns.

Faksa shodil rukavice už v úvodní minutě zápasu. Nejdříve se začal pošťuchovat s P. K. Subbanem, kterého přijel bránit Vernon Fiddler, a spor přerostl ve rvačku. V ní měl kanadský útočník navrch, ale Faksa ho nakonec povalil na led. Po návratu z trestné lavice přihrál český hráč na úvodní gól zápasu a Dallas zvýšil vedení až na 3:0. Jenže domácí během 36. až 45. minuty zápas otočili i díky dvěma brankám Romana Josiho.

"Možná jsme v první třetině mohli hrát chytřeji, ale zabojovali jsme. Zpočátku bylo hodně bitek a vyloučení, ale jakmile se to uklidnilo, tak při hře pět na pět jsme hráli velmi dobře," hodnotil zápas Josi, jehož tým inkasoval všechny tři branky v oslabení.

Naopak hosté byli po utkání rozladěni, protože v důležitém boji o play off opět ztratili. "V naší situaci je výkon ve třetí třetině, do které jsme vstupovali za stavu 3:1, nepřijatelný. Neříkám, že jsem perfektní a že jsem hrál svůj nejlepší zápas. Ale bojujeme o naše životy a tomu by měla odpovídat hra," zlobil se útočník Dallasu Jamie Benn.

Hokejisté Detroitu si po výsledku 3:6 na ledě Minnesoty připsali čtvrtou prohru v řadě a propadli se na poslední místo ve Východní konferenci. Příčinou dalšího nezdaru byla zejména vyloučení a hra v oslabení, ve které třikrát inkasovali. "Těžko můžeme vyhrávat, když je hned v první třetině pustíme v přesilovkách do dvoubrankového trháku. Jinak ve hře pět na pět jsme si vedli slušně," uvedl trenér Detroitu Jeff Blashill. Všech šest gólů dostal Jared Coreau, brankář Petr Mrázek zůstal na střídačce.

Statistika nedělních zápasů NHL:

--------

New Jersey - San Jose 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky: 12. Parenteau - 23. a 28. Burns, 32. Thornton, 59. Hertl. Střely na branku: 22:38. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. Burns, 2. Thornton, 3. Labanc (všichni San Jose).

Minnesota - Detroit 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Branky: 4. a 51. Parise, 14. Granlund, 16. Niederreiter, 35. Coyle, 48. Folin - 27. Mantha, 36. Zetterberg, 45. Athanasiou. Střely na branku: 30:34. Diváci: 19.141. Hvězdy zápasu: 1. Koivu, 2. Parise, 3. Olofson (všichni Minnesota).

NY Islanders - Colorado 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky: 42. a 52. Lee, 13. Leddy, 35. Strome, 54. Chimera - 9. Colborne. Střely na branku: 33:27. Diváci: 14.107. Hvězdy zápasu: 1. Leddy, 2. Tavares, 3. Boychuk (všichni NY Islanders).

Nashville - Dallas 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Branky: 36. a 41. Josi, 45. Järnkrok, 47. Forsberg, 59. Fisher - 13. Jamie Benn (Faksa), 16. Sharp , 33. Shore. Střely na branku: 36:21. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Forsberg, 3. Järnkrok (všichni Nashville).

Boston - Montreal 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 9. McQuaid, 26. Chára, 36. Krejčí, 45. Vatrano (Krejčí, Pastrňák). Střely na branku: 36:25. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Rask, 2. Chára, 3. Cehlarík (všichni Boston).

Buffalo - Vancouver 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Branky: 5. Ennis, 20. Okposo - 17. a 36. Chaput, 10. Horvat, 25. Burrows. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.876. Hvězdy zápasu: 1. Chaput, 2. Horvat, 3. Burrows (všichni Vancouver).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Montreal 58 31 8 19 165:150 70 2. Boston 58 29 6 23 157:155 64 3. Ottawa 53 29 6 18 143:143 64 4. Toronto 54 25 11 18 165:161 61 5. Florida 54 24 10 20 134:153 58 6. Tampa Bay 56 25 7 24 154:160 57 7. Buffalo 56 23 10 23 138:159 56 8. Detroit 56 22 10 24 141:169 54

Metropolitní divize:

1. Washington 56 39 6 11 192:121 84 2. Columbus 54 35 5 14 175:133 75 3. Pittsburgh 54 34 7 13 193:155 75 4. NY Rangers 55 36 1 18 189:145 73 5. Philadelphia 56 27 7 22 147:168 61 6. NY Islanders 54 25 10 19 161:158 60 7. New Jersey 55 23 10 22 128:157 56 8. Carolina 53 24 7 22 140:156 55

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 55 37 6 12 187:129 80 2. Chicago 57 35 5 17 166:147 75 3. St. Louis 56 29 5 22 161:165 63 4. Nashville 56 27 8 21 158:151 62 5. Winnipeg 58 25 4 29 166:185 54 6. Dallas 57 22 10 25 158:182 54 7. Colorado 53 15 2 36 107:181 32

Pacifická divize:

1. San Jose 57 34 5 18 156:135 73 2. Anaheim 57 29 10 18 151:147 68 3. Edmonton 56 29 8 19 157:146 66 4. Los Angeles 55 28 4 23 138:136 60 5. Calgary 56 28 3 25 149:159 59 6. Vancouver 56 25 6 25 135:160 56 7. Arizona 53 18 7 28 124:169 43

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 56 61 (18+43) 2. Crosby (Pittsburgh) 48 60 (30+30) 3. Bäckström (Washington) 56 60 (17+43) 4. Burns (San Jose) 57 59 (24+35) 5. Marchand (Boston) 58 58 (24+34) 6. P. Kane (Chicago) 57 58 (19+39) 7. Malkin (Pittsburgh) 47 54 (22+32) 8. Seguin (Dallas) 57 54 (20+34) 9. Tarasenko (St. Louis) 56 53 (26+27) 10. Scheifele (Winnipeg) 55 53 (25+28) 20. Pastrňák (Boston) 51 48 (25+23) 26. Voráček (Philadelphia) 56 47 (14+33) 59. Krejčí (Boston) 58 39 (14+25) 83. Vrbata (Arizona) 53 36 (11+25) 128. Frolík (Calgary) 56 31 (13+18) 130. Jágr (Florida) 54 31 (10+21)