Kodaň - Hodně natěšený na klíčový duel českých hokejistů na mistrovství světa v Dánsku je útočník David Krejčí. Spolu s Davidem Pastrňák posílili tým po příletu z Bostonu až před čtvrtým duelem s Ruskem, v kterém se dvaatřicetiletý centr při výhře 4:3 v prodloužení zaskvěl čtyřmi body (1+3). Po duelech s Běloruskem, Francií a Rakouskem už Krejčí vyhlíží utkání s velkým nábojem.

"To jsou zápasy, kvůli kterým v létě trénuješ. Když už nemůžeš na kole, při běhání, tak si vzpomeneš na zápas číslo sedm a nebo na zápas na mistrovství. Teď jsme tady. Co jsme do toho v létě dali, tak o tom to je. O zítřejším zápase," řekl novinářům Krejčí.

"Jsou to samozřejmě lepší zápasy, než když hraješ ty poslední tři zápasy a vedeš po první třetině 3:0. To už tě svádí dát extra nahrávku, která už tam nemusí být," uvedl Krejčí. "Těším se na zápas, kde si nebudu čekat na prázdnou bránu, ale půjdu do brány a budu čekat, až mě to trefí, nebo obstřelí. Budu clonit gólmanovi, na ty souboje před bránou a v rozích těším."

Takové boje má vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 rád, což potvrdil tím, že dokonce dvakrát vyhrál kanadské bodování play off NHL (2011 a 2013). "Někdy to sedne. Já bych to nebral, že když jsem to vyhrál, byl jsem nejlepší. Prostě to tam napadalo. Ale takové zápasy mám rád. Čtvrtfinále mistrovství světa i o medaile je o jednom zápase. Musíme se dobře připravit, musíme na ně vlétnout, pohlídat si ty jejich hvězdy, dát první gól a kontrolovat hru," prohlásil bronzový medailista z MS v roce 2012.

Je připravený na to, že má patřit ke klíčovým postavám v cestě za úspěchem. "Na druhou stranu jsou tady výborní kluci. My si v kabině věříme, že každý může rozhodnout zápasy. Nesmíme spoléhat na jednu lajnu, musíme do toho každý jít naplno, jakmile si jdeš na střídačku odpočinout, tak se hned musíš soustředit na další střídání. Takhle musíme jet čtyři lajny dokolečka," hecoval Krejčí.

Není podle něj důležité, jaký proti českému týmu stojí soupeř. "To je jedno. Ve čtvrtfinále si nevybereš. Jdeme na Američany, mají hodně hráčů z NHL, my máme taky dobrý tým. Respekt bude na obou dvou stranách, a kdo bude chtít víc, vyhraje," je přesvědčen Krejčí.

V týmu USA je podle něj vedle kapitána Patricka Kanea řada dalších nebezpečných hráčů. "Když si pohlídáš Kanea, tak tam máš další čtyři hráče, kteří jsou schopni dát gól. Ale hlavně Kane a Gaudreau jsou ti nejnebezpečnější, co tam mají," řekl Krejčí.

V týmu soupeře potká spoluhráče z Bostonu, obránce Charlieho McAvoye. "Psal nám po prvním zápase, že se nám to podařilo s Ruskem. On přijel, taky se mu povedl ten zápas. Po včerejšku jsme si nepsali. Možná se potkáme na hotelu. Vždycky je krásné vidět spoluhráče, jsme spolu devět deset měsíců. Jakmile jsi na ledě, tak jedeš jen za české barvy. A ten proti tobě je soupeř," upozornil Krejčí.

McAvoy má za sebou první celou sezonu v Bostonu a na šampionátu stihl za tři zápasy nasbírat osm bodů (3+5). "Má výborný talent. Může být jeden z nejlepších obránců na celém světě. Je ještě mladý, ale hraje s velkým přehledem, hlavně ofenzívu má skvělou. Když po něm půjdeme a nedáme mu moc času, aby rozehrával puky, budeme ho zavírat rychleji, aby neměl čas, tak to bude mít hodně těžké," dodal Krejčí.