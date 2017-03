New York - Hokejový útočník David Krejčí zařídil ve středečním utkání NHL dvěma góly a asistencí výhru Bostonu 6:1 nad Detroitem a stal se první hvězdou zápasu. Kanonádu Bruins podpořil brankou a přihrávkou i David Pastrňák. První bod si v sezoně připsal Aleš Hemský, ale jeho asistence nestačila Dallasu, který doma podlehl Ottawě 2:5.

Boston položil základ úspěchu v rozmezí 12. až 14. minuty, v nichž třemi góly zlomil bezbrankový stav a vyhnal na střídačku Jareda Coreaua, jehož nahradil Petr Mrázek. "Nebylo to vůbec o gólmanech, Jared za to nemohl, byl to pro něho nešťastný zápas. Chtěl jsem jen soupeře trochu dostat z tempa a nám naopak dát nový impulz. A myslím si, že Pete chytal dobře," vysvětlil trenér Detroitu Jeff Blashill. Mrázek kryl 18 střel.

Skóre otevřel Krejčí, který výborně odhadl odraz puku od pravého mantinelu, probil se přes Dannyho DeKeysera a únik úspěšně zakončil forhendovou kličkou. Vzápětí se po Pastrňákově přihrávce dostal za obranu soupeře i Brad Marchand a střelou zvýšil na 2:0.

Třetí ránu zasadil hostům Drew Stafford. "Měli jsme hodně povedený začátek, kontrovali jsme hru a v žádném střídání nepolevovali. A za to jsme byli odměněni šesti góly," řekl Krejčí.

Špatnou hru Detroitu v obraně podtrhl v závěru úvodní třetiny Dylan Larkin, který si před vlastní brankou chtěl obhodit Krejčího, ale český útočník jeho úmysl vystihl a zblízka pohotově překonal Mrázka. Z dalšího sóla oklamal českého gólmana blafákem Marchand. Detroit zaznamenal čestný úspěch střelou Nicklase Kronwalla od modré čáry.

Skóre uzavřela česká spolupráce. Krejčí vyhrál vhazování a Pastrňák se prosadil střelou z otočky z mezikruží. Oba čeští útočníci si do tabulky pravdy za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách připsali čtyři kladné body. Krejčí odehrál nejproduktivnější zápas sezony a poprvé v ní vstřelil dva góly v jednom utkání.

"Cítím se teď, jako bych mohl zařadit vyšší rychlostní stupeň," uvedl Krejčí, který po minulé sezoně podstoupil operaci kyčle a vynechal kvůli tomu i Světový pohár. Po pomalém rozjezdu si v posledních 15 zápasech udržuje průměr bod na utkání, když vstřelil sedm gólů a osm jich připravil.

"Věděl jsem, že to přijde. Už jsem si stejnou věcí jednou prošel (operace kyčle v roce 2009), byl zrovna olympijský rok a po návratu z her jsem se začal cítit dobře a šlo mi to. Takže jsem věděl, že mi to chvíli potrvá, a mám radost, že už je to tu," dodal český útočník, který také podle trenéra Bruce Cassidyho ožil při obnovené spolupráci s Pastrňákem.

A mezi ně výborně zapadl Stafford, kterého tým získal před uzávěrkou přestupů. "Oba si zaslouží uznání, je to s nimi zábava," podotkl Krejčí, který byl i blízko hattricku. "Několikrát to bylo těsné. Ale víte, jak to je. Bylo by hezké ho vstřelit, ale hlavní je, že jsme vyhráli velmi důležitý zápas. Zvláště po minulém utkání v Ottawě. Takže jsem šťastný, že máme dva body," dodal. Souhra s Krejčím svědčí i Pastrňákovi, který bodoval v sedmém zápase v řadě.

Hemský rehabilitoval po operaci kyčle pět měsíců a do kolotoče zápasů NHL naskočil před týdnem. Třiatřicetiletý útočník, kterému v Dallasu běží poslední rok smlouvy, bodoval poprvé v pátém utkání sezony, když po jeho přihrávce snížil v 49. minutě Jason Spezza na 2:4. Ottawa ale vzápětí pátým gólem nepřipustila další drama.

Hokejisté Pittsburghu otočili v polovině utkání ve Winnipegu skóre během 57 sekund z 2:3 na 5:3 a nakonec vyhráli 7:4. Hlavními hrdiny byli autor tří branek Nick Bonino a Jevgenij Malkin, který zaznamenal takzvaný hattrick Gordieho Howea. Hvězdný útočník vstřelil v zápase dvě branky, jednou asistoval a už ve čtvrté minutě se porval s Blakem Wheelerem.

Statistika NHL:

Boston - Detroit 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

Branky: 12. a 20. Krejčí, 13. a 37. Marchand (na první Pastrňák), 14. Stafford, 41. Pastrňák (Krejčí) - 38. Kronwall. Střely na branku: 29:27. Petr Mrázek odchytal za Detroit 46:28 minuty, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,71 procenta. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Marchand, 3. Chára (všichni Boston).

Dallas - Ottawa 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Branky: 25. Seguin, 49. Spezza (Hemský) - 14. Wideman, 16. Cleasson, 24. Pageau,39. Stalberg, 50. Ceci. Střely na branku: 37:23. Diváci: 17.689. Hvězdy zápasu: 1. Stalberg, 2. Pageau (oba Ottawa), 3. Spezza (Dallas).

Winnipeg - Pittsburgh 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)

Branky: 5. Matthias, 9. Ehlers, 17. Byfuglien, 59. Daňo - 5., 30. a 39. Bonino, 12. a 31. Malkin, 30. Schultz, 57. Guentzel. Střely na branku: 35:32. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Bonino, 2. Malkin, 3. Schultz (všichni Pittsburgh).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 67 38 8 21 185:166 84 2. Ottawa 65 37 6 22 175:169 80 3. Boston 67 35 6 26 188:175 76 4. Toronto 65 29 14 22 197:195 72 5. Tampa Bay 65 30 9 26 179:181 69 6. Florida 65 29 11 25 162:183 69 7. Buffalo 67 27 12 28 169:196 66 8. Detroit 65 25 11 29 161:196 61

Metropolitní divize:

1. Washington 65 44 7 14 212:139 95 2. Columbus 65 42 6 17 207:149 90 3. Pittsburgh 65 41 8 16 230:184 90 4. NY Rangers 67 43 2 22 216:175 88 5. NY Islanders 65 31 11 23 192:194 73 6. Philadelphia 65 31 8 26 170:193 70 7. Carolina 63 26 10 27 156:183 62 8. New Jersey 66 25 12 29 147:189 62

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 64 42 6 16 213:151 90 2. Chicago 65 42 5 18 198:164 89 3. Nashville 66 32 10 24 195:188 74 4. St. Louis 65 33 5 27 178:183 71 5. Winnipeg 68 30 6 32 204:216 66 6. Dallas 67 27 10 30 188:216 64 7. Colorado 65 18 3 44 126:215 39

Pacifická divize:

1. San Jose 65 39 7 19 180:152 85 2. Edmonton 66 35 8 23 188:174 78 3. Anaheim 66 34 10 22 172:168 78 4. Calgary 66 36 4 26 179:182 76 5. Los Angeles 65 31 6 28 161:164 68 6. Vancouver 66 28 8 30 153:188 64 7. Arizona 65 23 7 35 157:210 53