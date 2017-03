New York - Hokejový útočník David Krejčí vstřelil v úterním utkání NHL po přihrávce Davida Pastrňáka rozdílový gól Bostonu, který doma porazil Nashville 4:1. Stejným výsledkem si poradila Carolina s Detroitem, v jehož dresu dal svůj premiérový gól v soutěži Tomáš Nosek. Skóroval také Jaromír Jágr, ale s Floridou podlehl v Torontu 2:3. Minnesotě nestačil gól a asistence Martina Hanzala a prohrála s Washingtonem 4:5 v prodloužení.

Boston, který drží ve Východní konferenci poslední postupové místo do play off, zvýšil svůj náskok na rozdíl tří bodů před Tampou Bay. V duelu s Nashvillem ho ve čtrnácté minutě dostala do vedení 2:0 česká spolupráce. Krejčí si při přechodu do útočného pásma vyměnil kotouč s Pastrňákem a z pravého kruhu prostřelil Pekku Rinneho mezi betony. Predators ve třetí části snížili, ale domácí dvěma trefami odmítli další drama.

Jágr patnáctou trefou sezony vykřesal ještě 56 sekund před koncem pro Floridu naději na bodový zisk. Pětačtyřicetiletý útočník stál na správném místě, když se k němu odrazila od tyče střela Keitha Yandlea a puk pohodlně doklepl do prázdné branky. Skóre se už ale ve zbytku hrací doby neměnilo a Panthers narostla po prohře 2:3 ztráta na Boston na devět bodů. Do konce základní části chybí Floridě odehrát šest zápasů.

Po akcích Hanzala vstřelila Minnesota své první dvě branky zápasu. Po přihrávce českého útočníka zpoza branky vyrovnal Jason Pominville střelou z mezikruží na 1:1. Rodák z Písku v závěru druhé třetiny i skóroval, když z dorážky poslal puk přímo do růžku a snížil na 2:3. V dresu hostí ale zářil Alexandr Ovečkin, který figuroval u čtyř branek Washingtonu. Ruský útočník vstřelil tři branky v přesilovkách a na jednu přihrál. Dvakrát se prosadil T. J. Oshie, který rozhodl prodloužení v čase 61:52.

Nosek dosáhl premiérový gól v NHL ve svém jedenáctém startu v soutěži. Čtyřiadvacetiletý útočník byl první u puku, který se po nepřesné střele od modré čáry odrazil před branku, a doklepl ho do odkryté klece. Pardubický rodák, který je centrem čtvrté formace Detroitu, zaznamenal trefou z 54. minuty za stavu 0:3 čestný úspěch týmu.