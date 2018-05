Herning (Dánsko) - Útočník David Krejčí posílil hokejovou reprezentaci na mistrovství světa v Dánsku až v průběhu turnaje a toužil po úspěchu. Nakonec však druhou medaili po bronzu ze šampionátu v roce 2012 do sbírky nepřidá. Ani on nedokázal národnímu týmu pomoci ukončit čekání na další cenný kov, naposledy se Češi mezi nejlepší trojici dostali právě před šesti lety na šampionátu ve Švédsku a Finsku.

"Samozřejmě, že to mrzí. Věděli jsme, že je to celé o jednom zápase. Připravili jsme se dobře, ale bohužel nám stejně utekl začátek," řekl Krejčí po čtvrtfinálové porážce s Američany 2:3 a poukázal tak na nevydařenou první třetinu, kterou Češi prohráli 0:2.

"Trenéři pak udělali v naší hře pár změn a hned to šlo poznat. Hráli jsme na špičkách, ne na patách. Dokázali jsme se vrátit do zápasu. Bylo tam pár šancí, kdy jsme mohli dát na 3:2, ale bohužel to nepadlo," litoval Krejčí.

Místo obratu reprezentace potřetí inkasovala a Krejčí a spol. už nedokázali vyrovnat. "Pořád jsme byli v zápase, ukázali jsme obrovský charakter. Bojovali jsme až do konce, klukům se nedá nic vytknout. Stály proti sobě dva výborné týmy, jeden musel z kola ven. Prohrát takhle ve čtvrtfinále těsně o gól... To bude mrzet ještě hodně dlouho," řekl rodák ze Šternberku.

Opora Bostonu přiletěla společně s Davidem Pastrňákem poté, co Bruins vypadli v druhém kole play off NHL. V krátké době tak zažil druhé velké zklamání.

"Obě porážky mě budou dlouho mrzet, moc se to ale srovnávat nedá. NHL je skvělá, ale nároďák je ještě něco jiného. Na NHL jsem jako malý nekoukal, nároďák byl můj největší sen. Teď to nevyšlo," uvedl Krejčí, který si dobře pamatuje úspěch z roku 2012. "Když jsme v Helsinkách uhráli bronz, byl to jeden z nejlepších pocitů v kariéře. Věřil jsem, že máme šanci i teď. Moc jsem věřil," přiznal.

V klíčovém duelu turnaje se společně s Pastrňákem a Dmitrijem Jaškinem musel vypořádat se speciální "péčí" Američanů, kteří na jeho formaci pravidelně posílali na led útok vedený Dylanem Larkinem. "Věděli jsme, že na nás někoho pošlou. Není to ale nic nového. V NHL se hrají osobky často. I tak jsme si ale vytvořili dost šancí při hře pět na pět i v přesilovkách. Byli jsme připravení na cokoli," uvedl Krejčí.

I přes prohru ocenil výkony spoluhráčů, kteří v řadě případů startovali na první velké akci. "Kluci podali výborný výkon. Tohle čtvrtfinále hovoří samo za sebe. Po první třetině jsem viděl pořád tváře, které věřily, že to otočíme. To je proti takovému týmu charakter jak blázen. Mladí hráli výborně. To je do budoucna příjemné," řekl Krejčí, který se do národního týmu vrátil po čtyřech letech. "Když bude šance a trenéři budou mít zájem, opět přijedu," dodal.