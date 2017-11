New York - New York 27. listopadu (ČTK) Hokejoví útočníci David Krejčí a David Pastrňák skórovali podruhé v řadě, Boston ale doma ukončil sérii čtyř výher prohrou s Edmontonem 2:4. New York Rangers porazili Vancouver 4:3 po samostatných nájezdech a uspěli počtvrté za sebou. Z dosavadních jedenácti listopadových utkáních zvítězili devětkrát.

Pastrňák otevřel skóre zápasu v 15. minutě z přesilové hry. Obránce Torey Krug se za vlastní brankou ujal puku, najel s ním až do útočného pásma a přihrál Pastrňákovi, který střelou mezi dvěma hráči Oilers překonal brankáře Cama Talbota. Havířovský rodák zaznamenal 12. trefu v sezoně.

Edmonton v prostřední části skóre otočil, ale v 36. minutě srovnal třetí brankou Krejčí, jemuž před brankoviště nahrál Riley Nash. O dvou bodech pro kanadský klub rozhodl v 43. minutě Ryan Strome. Vítězství při power play Bruins pojistil Leon Draisaitl. Německý útočník si v utkání připsal dva body, stejně jako kapitán Connor McDavid.

Vancouver vedl v Madison Square Garden 2:0 a 3:2, Rangers ale pokaždé dokázali najít odpověď. Nejvýraznější postavou večera se stal čtyřiadvacetiletý útočník Jimmy Vesey, jenž v 46. minutě srovnal na 3:3 a poté proměnil rozhodující nájezd.

Výsledky NHL:

Carolina - Nashville 4:3 po sam. nájezdech, Boston - Edmonton 2:4, NY Rangers - Vancouver 4:3 po sam. nájezdech.