New York - Čeští hokejisté řídili ve čtvrtečním utkání NHL kanonádu Bostonu, který doma přehrál obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh 8:4. David Krejčí vstřelil v soutěži počtvrté hattrick, David Pastrňák skóroval dvakrát a připsal si navíc ještě jednu přihrávku. Oba útočníci byli vyhlášeni nejlepšími hráči zápasu.

Krejčí nasázel tři branky v jednom utkání naposledy v roce 2014, zbývající dva hattricky zaznamenal v play off. Rodák ze Šternberka je třetím českým hráčem, který si v aktuální sezoně připsal hattrick. Stejná věc se povedla Radimu Vrbatovi v dresu Floridy a Radku Faksovi za Dallas.

Boston sice inkasoval po 35 sekundách hry, ale ve třetí minutě už vedl. Krejčí si najel v rychlém protiútoku před branku a po pasu Ricka Nashe zblízka vyrovnal. "Jsem šťastný, že spolu hrajeme v jedné formaci. Je to prvotřídní hráč a dokazuje to i u nás. Vím, že není jednoduché přijít do nového týmu, ale uchytil se opravdu dobře," řekl Krejčí o Nashovi, který proti Pittsburghu zaznamenal bilanci 1+1 a skóroval i v minulém utkání.

V Bostonu si mnou ruce, že angažování Nashe naplňuje záměr, se kterým ho před týdnem z New Yorku Rangers přivedli. Všimli si, že Krejčímu vyhovuje především hra se silovými útočníky, kteří se tlačí do brány a jsou zároveň i rychlí. A takový popis odpovídá Nashovi. Dvojici doplňuje Jake DeBrusk.

"Krejčí má teď dvě křídla, která jsou si herními rysy podobná a se kterými by mohl excelovat. Nash je také výborný v obranné činnosti, svou hokejovou inteligencí a rozsahem maří soupeřům útočné akce. Pomáhá svou hrou jakémukoli centrovi, aby měl víc prostoru něco vymyslet vepředu. Zatím je to dobré manželství," prohlásil trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Pastrňák přidal druhý gól střelou z pravého kruhu, která se odrazila od chráničů Justina Schultze a obloučkem přepadla za záda Caseyho DeSmithe. Divoká úvodní třetina skončila výsledkem 5:3 a v prostředním dějství zvýraznili čeští hráči náskok Bostonu na 8:3. Krejčí se nejdříve po chytré přihrávce Nicka Holdena trefil do prázdné branky a poté opět v přesilové hře zkompletoval z dorážky hattrick.

"Rád tvořím hru. Ale myslím si, že mám i dobrou střelu," řekl Krejčí, i díky němuž konečně Boston využil početní výhodu. V předchozích šesti zápasech se to Bruins nepovedlo. "Někdy se jen tak potulujete v útočné třetině, snažíte se uvolnit a přesně to se dnes stalo. Při prvním gólu mě skvěle našel Holden, při druhém se ke mně odrazil puk. Ale dobře jsme si vyměňovali puk, hodně stříleli a tlačili se do branky. Za to jsme byli odměněni," vysvětlil.

Osmý gól vstřelil po hezkém pasu Zdena Cháry zblízka Pastrňák, který je s 24 góly nejlepším českým střelcem v sezoně. Krejčí jich má o deset méně. Oba také zpříjemnili debut Brianu Giontovi, který po olympijských hrách podepsal smlouvu s Bostonem.

Petr Mrázek odstartoval působení ve Philadelphii třemi výhrami, v nichž inkasoval jen čtyřikrát, ale ve čtvrtém utkání za Flyers musel strávit první prohru. Klub z Pensylvánie podlehl ve čtvrtek doma Carolině 1:4. Českého gólmana, který kryl 31 střel, překonal dvakrát Justin Williams. Hurricanes uspěli po sérii šesti proher.

Naopak Flyers, kteří se mohli posunout do čela Metropolitní divize, nebodovali poprvé od 1. února. "Nemůžeme všechno vyhrávat a ani jsme si dnes nezasloužili zvítězit. Hráli lépe," přiznal útočník Philadelphie Jakub Voráček.

Střelnici si otevřelo i San Jose, které doma rozneslo Chicago 7:2. U druhé branky asistoval Tomáš Hertl. V obranných řadách poraženého týmu scházel kvůli zranění Jan Rutta.

Přihrávku si připsal z českých hráčů ještě Radek Faksa, který dostal od trenéra důvěru při závěrečné power play. Rodák z Opavy výborně clonil před brankou a vytvořil po střele závar, ze kterého vyrovnal čtyři sekundy před koncem třetí třetiny Mattias Janmark. V prodloužení ale Dallas inkasoval a prohrál s Tampou Bay 4:5.

Výsledky NHL

Boston - Pittsburgh 8:4 (5:3, 3:0, 0:1)

Branky: 2., 23. a 35. Krejčí, 3. a 38. Pastrňák, 6. Rick Nash, 13. Backes, 17. Krug (Pastrňák) - 1. a 46. Määttä, 10. Kessel, 20. Sheahan. Střely na branku: 38:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. Pastrňák, 3. Chára (všichni Boston).

Philadelphia - Carolina 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky: 42. Konecny - 5. a 32. Williams, 26. Teräväinen, 55. Aho. Střely na branku: 22:35. Petr Mrázek odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval čtyři branky z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 88,57 procenta. Diváci: 19.245. Hvězdy zápasu: 1. Williams, 2. Aho, 3. J. Staal (všichni Carolina).

Florida - New Jersey 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Branky: 7. a 57. Barkov, 49. Mamin - 21. T. Hall, 58. Bratt. Střely na branku: 29:31. Diváci: 10.846. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Luongo (oba Florida), 3. Schneider (New Jersey).

Dallas - Tampa Bay 4:5 v prodl. (1:1, 1:3, 2:0 - 0:1)

Branky: 12. a 29. Seguin, 42. B. Ritchie, 60. Janmark (Faksa) - 2. Point, 30. Cirelli, 34. Killorn, 37. Stamkos, 65. Conacher. Střely na branku: 35:25. Diváci: 17.337. Hvězdy zápasu: 1. Conacher (Tampa Bay), 2. Seguin, 3. Janmark (oba Dallas).

Edmonton - Nashville 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Branky: 12. McDavid, 20. Draisaitl - 40. a 55. Arvidsson, 37. Hartnell, 57. Watson. Střely na branku: 36:42. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson (Nashville), 2. McDavid (Edmonton), 3. Rinne (Nashville).

Arizona - Minnesota 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

Branky: 38. Chychrun, 45. Dvorak, 49. Pánik, 53. Connauton, 60. Martinook - 16. Parise, 48. Koivu, 54. Cullen. Střely na branku: 25:35. Diváci: 10.904. Hvězdy zápasu: 1. Domi, 2. Dvorak, 3. Pánik (všichni Arizona).

San Jose - Chicago 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Branky: 11. a 33. Pavelski, 15. Couture (Hertl), 23. Labanc, 26. Meier, 40. Vlasic, 43. Goodrow - 3. Anisimov, 60. Schmaltz. Střely na branku: 34:34. Diváci: 17.086. Hvězdy zápasu: 1. DeMelo, 2. Pavelski, 3. Dillon (všichni San Jose).

Los Angeles - Columbus 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Branky: 26. a 57. Iafallo, 23. Thompson, 37. Pearson, 49. Carter - 4. Atkinson, 14. S. Jones. Střely na branku: 34:32. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Folin, 2. Thompson, 3. Iafallo (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 65 44 4 17 233:176 92 2. Boston 62 39 8 15 207:157 86 3. Toronto 66 39 7 20 218:185 85 4. Florida 61 30 6 25 181:197 66 5. Detroit 63 26 10 27 166:185 62 6. Montreal 63 24 10 29 160:195 58 7. Ottawa 62 21 10 31 168:219 52 8. Buffalo 64 20 11 33 153:207 51

Metropolitní divize:

1. Washington 64 36 7 21 198:191 79 2. Philadelphia 64 34 10 20 190:182 78 3. Pittsburgh 65 36 4 25 212:198 76 4. New Jersey 64 33 8 23 190:193 74 5. Columbus 64 32 5 27 170:180 69 6. Carolina 64 28 11 25 171:194 67 7. NY Islanders 64 29 7 28 208:228 65 8. NY Rangers 64 28 6 30 183:206 62

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 63 40 9 14 206:162 89 2. Winnipeg 63 37 9 17 213:170 83 3. Minnesota 64 36 7 21 199:182 79 4. Dallas 64 36 5 23 190:169 77 5. St. Louis 65 35 4 26 178:173 74 6. Colorado 63 34 5 24 195:188 73 7. Chicago 64 27 8 29 180:186 62

Pacifická divize:

1. Vegas 63 41 5 17 218:173 87 2. San Jose 65 35 9 21 194:180 79 3. Los Angeles 65 36 5 24 189:160 77 4. Anaheim 64 31 12 21 176:178 74 5. Calgary 65 32 9 24 184:192 73 6. Edmonton 64 27 4 33 181:213 58 7. Vancouver 64 24 8 32 173:210 56 8. Arizona 63 19 10 34 153:208 48

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 63 82 (33+49) 2. Malkin (Pittsburgh) 61 78 (36+42) 3. McDavid (Edmonton) 64 77 (29+48) 4. Giroux (Philadelphia) 64 75 (22+53) 5. J. Gaudreau (Calgary) 65 73 (20+53) 6. Wheeler (Winnipeg) 63 73 (18+55) 7. Kessel (Pittsburgh) 65 72 (27+45) 8. Stamkos (Tampa Bay) 65 72 (25+47) 9. Ovečkin (Washington) 64 71 (39+32) 10. MacKinnon (Colorado) 55 71 (29+42) 14. Voráček (Philadelphia) 64 69 (13+56) 28. Pastrňák (Boston) 62 58 (24+34) 148. Hertl (San Jose) 62 34 (15+19) 158. Krejčí (Boston) 44 33 (14+19) 178. O. Kaše (Anaheim) 48 31 (17+14) 196. Palát (Tampa Bay) 46 30 (8+22)