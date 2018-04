New York - Čeští útočníci David Krejčí a David Pastrňák výrazně přispěli k výhře hokejistů Bostonu 5:1 nad Torontem v úvodním zápase prvního kola play off NHL. Krejčí zaznamenal branku a nahrávku, Pastrňák gól a dvě přihrávky a navíc se dočkal ocenění pro druhou hvězdu souboje. Stejnou bilanci jako Pastrňák si připsal Ondřej Palát z Tampy Bay, který pomohl zdolat New Jersey 5:2 a byl zvolen třetí hvězdou večera.

Bruins v utkání využili tři přesilové hry. První početní výhodu, na níž se asistencí podílel Pastrňák, zužitkoval v šesté minutě forvard Brad Marchand. Toronto vyrovnalo v 17. minutě. Rozdílová trefa padla v 36. minutě opět v přesilovce. Krejčí z rohu mantinelu našel před brankou útočníka Davida Backese, který překonal gólmana Frederika Andersena. V poslední minutě druhé třetiny zvýšil na 3:1 Pastrňák střelou do horního růžku Andersenovy branky.

V 48. minutě se po rychlém přenesení hry na druhou stranu dostal Pastrňák před obránce Jakea Gardinera a nastřelil tyč, ale dojíždějící centr Sean Kuraly ze vzduchu dorazil puk do sítě. Konečnou podobu výsledku stanovil v početní výhodě Krejčí, jehož střelu z hranice brankové čáry si Andersen srazil betonem za svá záda.

Sedmadvacetiletý Palát otevřel skóre v 16. minutě bekhendovým zakončením po přihrávce středního útočníka Tylera Johnsona. V závěru první části si oba vyměnili role. Frýdecko-místecký rodák z rohu mantinelu nahrál do předbrankového prostoru Johnsonovi, který posunul Lightning do dvoubrankového vedení. V úvodu prostřední dvacetiminutovky asistoval Palát u branky na 3:0. Devils se dvěma brankami přiblížili na dostřel, ale Tampa nepřipustila drama a přidala další dva góly.

Z výhry se radoval také Columbus, který díky třem bodům včetně vítězné trefy Artěmije Panarina uspěl ve Washingtonu 4:3 v prodloužení. Forvard Jakub Vrána si v dresu Capitals zapsal přihrávku. Vedení v sérii se ujal i nejlepší tým základní části Nashville, který porazil Colorado 5:2. Predators rozhodli o triumfu třemi góly v závěrečné třetině.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 1. zápasy:

Tampa Bay - New Jersey 5:2, Boston - Toronto 5:1, Washington - Columbus 3:4 v prodl.

Západní konference - 1. zápasy:

Nashville - Colorado 5:2, utkání Anaheim - San Jose se ještě hraje.