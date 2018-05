Kodaň - Hokejoví útočníci David Krejčí a David Pastrňák hned po dnešním ranním příletu z Bostonu do dějiště mistrovství světa v Kodani absolvovali s českou reprezentací rozbruslení a budou hrát už ve večerním utkání s Ruskem (20:15). Na levé křídlo se k nim postaví Dmitrij Jaškin. Vedle obou hvězdných posil zkompletoval českou soupisku i třetí brankář Dominik Hrachovina.

Krejčí s Pastrňákem vypadli s Bostonem v neděli po porážce ve 2. kole play off NHL s Tampou Bay, ve středu prošli výstupní lékařskou prohlídkou a zamířili do Dánska. Ráno dorazili přímo na týmovou poradu, po rozbruslení si dali oběd a spěchali dohnat spánkové manko.

"Nějaká únava je cítit, moc jsme toho v letadle nenaspali a určitě se těším na odpolední šlofíček. Fakt jsem nespal v letadle ani minutu," popsal své rozpoložení kanonýr Pastrňák, který startoval na předchozích dvou mistrovstvích světa i na Světovém poháru v roce 2016 v Torontu.

Krejčí oblékne český dres poprvé od olympijských her v Soči v roce 2014. "Bohužel nám to nevyšlo v Bostonu. Myšlenky byly všelijaké, ale já už jsem chtěl přijet posledních pár let a nevyšlo to kvůli zranění, tak jsem moc rád, že to vyšlo. Je to docela dlouho, co jsem oblékal český dres, takže se moc těším," doplnil Krejčí.

Na rozbruslení se necítil ideálně. "Vzal jsem si na cestu dokonce prášek na spaní, ale bohužel mi nezabral a vůbec jsem neusnul. Snad usnu odpoledne a hezky se vyspím. Cítím se unavený a doufám, že je to tím letem. Pokud ne, mám tedy co dohánět," doplnil Krejčí.

Pravé křídlo Pastrňák a centr Krejčí by se po zařazení do sestavy měli posunout do elitní formace. "Jsou to kluci, kteří na těch pozicích hrají ve svém klubu v nejlepší lize na světě. Jsme moc rádi, že nám přijeli pomoct a budou tady, takže je určitě nešoupneme do čtvrté lajny," usmál se asistent trenéra Václav Prospal.

Jako možnosti k posilám z Bostonu byly podle Prospala dva typy hráčů. "Buď tam půjde střelec, který dokáže proměnit nahrávky Davida Krejčího. Nebo někdo, kdo jim udělá prostor. Ať už před brankou nebo v rohách, vybojuje jim nějaké kotouče, protože David Pastrňák je taky střelec a David Krejčí to rád rozdává," podotkl Prospal. Volba Jaškina představuje druhou variantu.

Soupiska českého týmu se uzavřela a ve středu odletěli domů útočníci Robin Hanzl, Martin Kaut a David Šťastný, kteří se do týmu nedostali. Již dříve z širšího kádru nezbylo místo na Filipa Pyrochtu a Davida Musila.

"Je důležité, že každý ví, na čem je. Všichni kluci jsou teď dopsaní. Je to samozřejmě vždycky takové mrzuté a nepříjemné pro kluky, kteří musí odjet domů. Pro některé je to obrovská zkušenost, že se udrželi až do této chvíle přes celý kemp. Pro někoho je to určitě hodně nepříjemná záležitost," doplnil Prospal.

Útočník Hanzl už v sezoně vinou zranění přišel o boj o nominaci na únorové olympijské hry v Pchjongčchangu. "Šlo hlavně o jeho zdravotní stav. Nemůžeme si dovolit dopsat na soupisku hráče, který není stoprocentně zdravý, abychom nepřišli o jedno místo, kdyby se potom zase zranil. Jinak měl za sebou Robin výbornou přípravu. Hrál velmi dobře a byl i produktivní," dodal Prospal.