Ruhpolding (Německo) - Biatlonista Michal Krčmář obsadil třetí místo ve stíhacím závodu v Ruhpoldingu a poprvé ve Světovém poháru dosáhl na stupně vítězů. Pro medaili si v hustém sněžení doběhl až z 29. pozice po pátečním sprintu. Podesáté v sezoně zvítězil francouzský lídr Martin Fourcade.

Krčmář v závodě trefil všechny terče a neustále stoupal výsledkovou listinou. Ve finiši předjel Rusa Antona Šipulina. Druhý skončil Nor Emil Hegle Svendsen.

Další Čech Ondřej Moravec musel na čtyři trestná kola a posunul se z 52. místa na 37. příčku. Bodoval i Adam Václavík, který klesl z 39. na 40. pozici.

Dosavadním maximem Krčmáře ve Světovém poháru byla dvě pátá místa. "Moc jsem to chtěl prolomit. Pohyboval jsem se v desítce, byl sedmý, osmý, devátý a desátý a teď to tam skočilo. Ještě to pořád nechápu," řekl Krčmář v České televizi.

"Michal odjel nádherný závod, neudělal žádnou chybu a rovněž na trati byl hodně silný. Je momentálně náš nejlepší finišman a ukázal to. Nejdůležitější byla poslední položka, která je psychicky náročná a závodník už má i méně sil, ale zvládl to perfektně," řekl šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář.

Krčmář měl radost, že nemusel ani jednou na trestné kolo. "Bomba! Po vánočních svátcích jsem tam měl pořád jedničky, nuly nepřicházely a byl jsem naštvaný," řekl Krčmář, který se posunul už na 11. místo v průběžném pořadí SP.

Po poslední střelecké položce vyrazil na trať pátý, ale rychle předběhl Němce Arnda Peiffera. "Cítil jsem třetí místo, tak jsem to zkoušel. Moc taktizovat už v tuhle dobu nejde, každý jede limit," popsal Krčmář své pocity v závěru.

Dlouho se zdálo, že skončí čtvrtý, protože v té době třetí Šipulin se mu vzdaloval. "Byl jsem úplně kožený, ale najednou jsem se pod kopcem objevil za ním a viděl jsem, jak se zlomil. Nekladl odpor a bylo to strašně jednoduchý," řekl Krčmář.

"Tyhle závody mu vyhovují, počíná si v nich jako zkušený mazák. Ví, kde zrychlit, kde se vyvézt a kde se rozhoduje," pochválil Krčmáře kouč mužů Michael Málek.

Ve 14:45 začne stíhačka žen a pozici vedoucí ženy SP bude hájit Gabriela Koukalová, která odstartuje druhá. Na trať vyrazí také Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, juniorka Markéta Davidová a Lucie Charvátová.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Muži - stíhací závod (12,5 km):

1. M. Fourcade (Fr.) 33:57,5 (3 tr. okruhy), 2. Svendsen (Nor.) -18,3 (0), 3. Krčmář (ČR) -19,5 (0), 4. Šipulin (Rus.) -21,3 (1), 5. Peiffer (Něm.) -24,1 (1), 6. Landertinger (Rak.) -38,3 (1), 7. Schempp (Něm.) -39,7 (2), 8. Bjöntegaard (Nor.) -41,1 (1), 9. Mesotitsch (Rak.) -46,7 (0), 10. Rastorgujevs (Lot.) -46,8 (2), ...37. Moravec -2:42,0 (4), 40. Václavík (oba ČR) -3:06,1 (3).

Průběžné pořadí SP (po 13 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 730, 2. Schempp 446, 3. Šipulin 440, 4. Svendsen 414, 5. Peiffer 409, 6. Lesser (Něm.) 379, ...11. Krčmář 293, 16. Moravec 241, 20. Šlesingr 225, 48. Soukup 51, 54. Václavík 35, 84. Krupčík (všichni ČR) 3.

14:45 stíhací závod 10 km ženy.