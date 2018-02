Olympijský medailista v biatlonu Michal Krčmář pózoval 25. února 2018 v Praze fotografům po svém návratu ze zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu.

Olympijský medailista v biatlonu Michal Krčmář pózoval 25. února 2018 v Praze fotografům po svém návratu ze zimních olympijských her v korejském Pchjongčchangu. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Stříbrný medailista z olympijských her v Pchjongčchangu biatlonista Michal Krčmář se po návratu z Koreje ze všeho nejvíce těšil na rodinu, ale na setkání s přítelkyní si musí počkat. Ta totiž zápolí s horečkami a Krčmář tak nemůže riskovat, že by také onemocněl. Už za týden totiž pojede na další závody.

"Je nemilé, že přítelkyně onemocněla a má horečky. Takže se s ní ještě pár dní neuvidím. Musím zůstat mimo náš byt, protože jedeme na další závody a o nějaké výsledky se chci poprat, takže chci zůstat zdravý," řekl Krčmář novinářům po dnešním návratu do Čech. "Doma si jen vyzvednu auto, pojedu do Vrchlabí za rodiči a s nimi to oslavím," dodal.

Věří, že v kruhu rodiny se mu vrátí euforie z překvapivého stříbra ze sprintu, který vybojoval hned na počátku her. Tehdy ho to dojalo k slzám, ovšem kvůli dalším závodům emoce utlumil a do Prahy se vrátil spíš hodně unavený než nadšený z životního úspěchu.

"Ze sprintu jsem medaili vůbec nečekal. Když tam pak v cíly byl celý náš tým, moje druhá rodina, tak přišly emoce. Ale pak jsem se snažil všechny emoce potlačit a utlumil jsem v sobě i tu euforii. Teď už se jí ale bránit nebudu, a až se teď uvidím s rodinou, tak to na mě dýchne znovu a začnu si to víc užívat," uvedl Krčmář.

Těší se, že se o zážitky podělí i s kamarádkami z dětství snowboardcrossařkou Evou Samkovou a rychlobruslařkou Karolínou Erbanovou, které v Pchjongčchangu rovněž získaly medaile. Společně se v pondělí představí ve Vrchlabí, kde chodili do školy a kde je vedl ke sportu tělocvikář a trenér Aleš Suk.

"Moc se těším, až se s holkama potkáme. S Kájou i Evou jsme se viděli před závody, ale po nich ještě ne. Jen jsme si psali, ale ještě nebyla možnost to oslavit. Takže se těším, až se tam sejdeme všichni tři. Bude to i poděkování panu Sukovi, který s námi začínal a měl s námi trpělivost, když jsme byli malá smráďata. Jsem za to vděčný," prohlásil Krčmář.

Svým stříbrným sprintem se postaral o jedno z překvapeních her, kterých Pchjongčchang zažil nezvykle hodně - v čele s Ester Ledeckou, která senzačně získala zlato ze super-G v alpském lyžování a následně dominovala i obřímu slalomu na snowboardu. Navíc jako první žena v historii získala na jedněch hrách dvě zlata z různých sportů.

"Ester udělala velký zápis do historie, ale ten hlavní úspěch vidím v tom, že má zlato ze super-G. Že dokázala získat zlato v rychlostní disciplíně alpského lyžování, tak to před ní obrovsky smekám. Všichni čekali, že v alpském lyžování budou dominovat Lindsey Vonnová a Mikaela Shiffrinová, a pak jim to vyfoukla Ester," řekl Krčmář. "Olympiáda je plná překvapení a jsem strašně vděčný, že jedním z těch překvapení jsem byl i já," dodal.

Biatlon získal v Česku na velké popularitě poté, co z minulých her v Soči 2014 přivezli reprezentanti pět medailí. Na tehdejší úspěchy Ondřeje Moravce, Jaroslava Soukupa a Gabriely Koukalové nyní navázal právě Krčmář, který se bude snažit být nastupující generaci biatlonistů podobným vzorem, jakými pro něj byli právě Moravec, Soukup nebo Michal Šlesingr.

"Vzor je pro mě silné slovo. na to se úplně necítím. Spíše se budu snažit o to, aby ostatní viděli, že se dá dělat něco víc, aby se dostali dopředu. Já měl za vzor Ondru, Michala a Jardu a vždy jsem tvrdil, že jestli se mi něco povede, tak budu chtít být jako oni a ukázat cestu dalším," řekl sedmadvacetiletý biatlonista.

Za medaili z her je vděčný i kvůli fanouškům, kterým poděkoval za podporu. "Tíha na biatlon doléhá a čekají se medaile. Samozřejmě tlak ze strany fanoušků je větší a najdou se i tací, pro které jsou dvě medaile málo. Ale fanoušci jsou pro nás hnacím motorem a stojí za námi. I v době, kdy se nám nedařilo, byla spousta pozitivních vzkazů a toho si vážíme. A chceme se jim odvděčit. I díky nim jsme tam, kde jsme," dodal Krčmář.