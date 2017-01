Oberhof (Německo) - Biatlonista Michal Krčmář doběhl devátý v závodu s hromadným startem na Světovém poháru v německém Oberhofu. Premiérové vítězství v sezoně si připsal domácí Simon Schempp. V boji o stříbro další Němec Erik Lesser předčil ve fotofiniši Francouze Martina Fourcada, suverénního lídra Světového poháru

Ondřej Moravec měl stejně jako Krčmář tři chyby na střelnici a do cíle dojel na třináctém místě. Michalu Šlesingrovi se nepovedla střelba a s šesti chybami přijel na předposledním 29. místě. "Pochvala pro Michala Krčmáře a Ondru Moravce," prohlásil kouče mužské reprezentace Michael Málek. "Nevím, co se stalo Michalovi (Šlesingrovi), těžko teď soudit. Musíme si o tom popovídat," řekl České televizi.

"Určitě převládá spokojenost, návrat do desítky zahřeje," uvedl pro Radiožurnál Krčmář, který byl naposledy v top ten dvakrát před měsícem v Pokljuce, ale pak se mu přestalo dařit i běžecky. "Dneska mi to při běhu chutnalo, ale pokazil jsem to zase na střelnici. Ale oproti včerejšku to byl úplně jiný projev a jsem rád, že jsem se trochu probral a vrátil se do pocitů, v nichž jsem jezdil na začátku sezony," uvedl.

Nejlepší Čech ve Světovém poháru Šlesingr pokazil závod hned při prvním průjezdu stadionem. Tři chyby způsobily, že po objetí trestných kol se na trať vrátil na předposlední pozici. Moravec chyboval jednou, zato Krčmář byl po pěti přesných ranách v elitní desítce.

Při druhé střelbě Krčmář netrefil dva terče a propadl se na chvost druhé desítky, kde se v tu chvíli pohyboval i Moravec. Šlesingrovi se podařilo trefit všechny terče a posunul se pořadím. "Za tu druhou položku bych si namlátil, když to řeknu slušně," prohlásil Krčmář. "Asi jsem byl moc zbrklý, měl jsem zachovat víc chladnou hlavu. Moje chyba."

Na třetí střelecké zastávce biatlonisté vestoje hodně chybovali, dokonce dvakrát se netrefil Fourcade, a do čela se posunul norský veterán Ole Einar Björndalen. Bezchybně a hlavně rychle zastřílel Moravec a do předposledního okruhu vyjel na dohled elitní desítce. Krčmář chyboval jednou a byl za ním, Šlesingr opět třikrát minul a propadl se zpět na chvost startovního pole.

Na poslední střelnici Fourcade sestřelil všechny terče a útočil na deváté vítězství v sezoně. Stíhací jízda ve třetím okruhu ho však vysílila natolik, že oba Němci, kteří měl na střelnici jedinou chybu, ho předstihli. Björndalen v závěru udělal jednu chybu a byl pátý.

Fourcade se i přes porážku v jedenáctém individuálním závodu sezony podesáté dostal na stupně vítězů.

Muži - závod s hromadným startem na 15 km: 1. Schempp 38:30,9 (1 trest. okruh), 2. Lesser (oba Něm.) -0,4 (1), 3. M. Fourcade -0,4 (2), 4. Beatrix (oba Fr.) -13,2 (1), 5. Björndalen (Nor.) -19,5 (1), 6. Doll (Něm.) -47,8 (2), 7. Svendsen (Nor.) -52,8 (2), 8. Babikov (Rus.) -53,1 (2), 9. Krčmář (ČR) -58,9 (3), 10. Weger (Švýc.) -1:00,8 (1), ...13. Moravec -1:13,3 (3), 29. Šlesingr (oba ČR) -4:00,4 (6).

Průběžné pořadí SP (po 11 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 610 b., 2. Šipulin (Rus.) 379, 3. Schempp 370, 4. Lesser 347, 5. Cvetkov (Rus.) 329, 6. Peiffer (Něm.) 326, ...12. Moravec 237, 14. Krčmář 233, 16. Šlesingr 225, 46. Soukup 51, 52. Václavík 32, 81. Krupčík (všichni ČR) 3.