Budapešť - Plavec Jan Micka vylepšil v rozplavbě své hlavní trati 1500 metrů volný způsob na mistrovství světa v Budapešti časem 14:55:47 o více než tři sekundy vlastní český rekord a ze čtvrtého místa bezpečně postoupil do nedělního finále. Ve světové konkurenci se mu to ve velkém bazénu povedlo poprvé v kariéře. Naopak Anna Kolářová a Petra Chocová neuspěly.

"Jsem rád, že konečně padnul ten rekord, když se mi předchozí závody plavaly tak špatně," řekl Micka, který byl v Maďarsku nespokojený po startech na tratích 400 a 800 metrů. Příčinu nevýrazných výkonů viděl v přílišném očekávání. "Je prostě lepší jít na závod bez očekávání s tím, že je vám to úplně u zadku. A když nebudete mít to očekávání, nebudete tolik svázaný s časy, kolik musíte zaplavat, abyste postoupili. Tak to vyšlo," pokračoval Micka.

Dvaadvacetiletý Micka nestačil v nejsilnější rozplavbě pouze na vítězného Ukrajince Mychaila Romančuka a na své italské tréninkové partnery Gregoria Paltrinieriho s Gabrielem Dettim. "Po půl roce trénování v Itálii a jistých pochybnostech, jestli to byl správný krok, se naštěstí ukázalo, že všechno zlé je k něčemu dobré a že trpělivost musí být," prohlásil Micka.

V neděli bude útočit na nejlepší český výsledek na letošním šampionátu, dosavadním maximem je sedmá příčka Simony Baumrtové ze znakařské stovky.

Chocová obsadila na nejkratší prsařské trati 22. místo, Kolářová skončila v kraulařském sprintu sedmadvacátá. Mistryně Evropy na padesátce z roku 2012 Chocová zaostala časem 31,69 za postupem o téměř půl sekundy, na vlastní český rekord ztratila více než sekundu. Ještě o pár setin více než Chocové scházelo k semifinále Kolářové, jež dohmátla v čase 25,56.