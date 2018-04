Plzeň - Útočník Ondřej Kratěna bude pokračovat v hokejové kariéře i po nedávných 41. narozeninách. Osminásobný mistr extraligy prodloužil s Plzní smlouvu a v bronzovém týmu posledního ročníku zahájí osmou sezonu. V extralize dosud nasbíral 1125 startů.

Po vyřazení Indiánů v semifinálové sérii s pozdějším mistrem Kometou Brno si Kratěna vzal čas na rozmyšlenou, zda bude pokračovat. Dnes klub oznámil, že jeho nejzkušenější útočník s hokejem nekončí.

"My jsme mu řekli hned, že chceme, aby v Plzni pokračoval. Myslíme si, že ještě mančaftu určitě má co dát. Ať o tom popřemýšlí a až si to rozmyslí, tak přijde. A dopadlo to. Ondra bude součástí týmu Indiánů i v nové sezoně," oznámil sportovní manažer Tomáš Vlasák na klubovém webu.

Kratěna hrál za Olomouc, Vsetín, pražskou Spartu, finský Kärpät Oulu a od roku 2011 hájí plzeňské barvy. Před pěti lety se rodák z Čeladné radoval se Západočechy z premiérového titulu.

V bohaté sbírce má také bronz z mistrovství světa 1997. Se Vsetínem vyhrál extraligu třikrát, se Spartou čtyřikrát a s Kärpätem je mistrem Finska z roku 2008. V domácí nejvyšší soutěži nasbíral zatím 762 bodů za 335 gólů a 427 asistencí. V historickém pořadí podle počtu odehraných extraligových zápasů je Kratěna sedmý a v příští sezoně může vystoupat až na třetí příčku.