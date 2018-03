Milán - Krasobruslařka Eliška Březinová na mistrovství světa navzdory pádu ve volné jízdě udržela 18. místo. Překvapivě vyhrála Kanaďanka Kaetlyn Osmondová, která byla po krátkém programu čtvrtá. Využila selhání olympijské šampionky Aliny Zagitovové z Ruska, která třikrát upadla a skončila až pátá.

Březinová ve volné jízdě spadla po trojitém toeloopu a ulétl jí druhý pokus o trojitý lutz. Za osobním rekordem v této části závodu zaostala takřka o tři body a zdálo se, že klesne na 19. příčku. Pak ale kazila Ruska Stanislava Konstantinovová, která ve volné jízdě třikrát upadla a klesla z 16. místa po úvodní části soutěže až za česku reprezentantku.

Březinová se poprvé v kariéře v součtu krátkého programu a volné jízdy dostala přes 150 bodů. Osobní rekord z letošního ME si vylepšila o více než tři body na 153,14 bodu. Osmnáctým místem na MS vyrovnala své maximum z roku 2014 a byla v Miláně osmou nejlepší Evropankou.

V nejsilnější skupině zahájila útok na medaili obhájkyně stříbra Osmondová, která navázala na bronzovou volnou jízdu z olympijských her a pevně se usadila v čele soutěže. Nejlepší dvě závodnice po krátkém programu ale nastupovaly až jako poslední.

Nejdříve se očekával velký útok průběžně druhé Zagitovové, která v premiérové seniorské sezoně ještě neprohrála. Hned při prvním skoku, trojitém lutzu v plánované kombinaci, ale přišel pád. A následovaly další chyby a pády patnáctileté Rusky, která má všechny skoky naskládané rychle za sebou do druhé poloviny volné jízdy. Skončila v slzách a bez medaile.

Naopak o zlato mohla najednou nečekaně bojovat loučící se Carolina Kostnerová. Italka ale situaci nezvládla, v úvodu volné jízdy ubrala z obtížnosti a pak spadla při trojitém salchowu. Z vedoucí příčky po krátkém programu klesla až na čtvrté místo. Od medaile ji dělily 1,2 bodu.

Naopak ke stříbru díky skvělé volné jízdě vylétla z osmého místa sedmnáctiletá Japonka Wakaba Higučiová, která po loňském 11. místě získala první cenný kov na MS. Na stupně vítězů ji nakonec doprovodila její krajanka Satoko Mijaharaová, vicemistryně světa z roku 2015 a čtvrtá krasobruslařka z únorových olympijských her.

Tanečníci Mansourová a Češka ani na MS nepostoupili do finále

Taneční pár Cortney Mansourová a Michal Češka ani při třetím letošním startu na velké akci nepostoupil do volných tanců. Po vyřazení na evropském šampionátu a olympijských hrách dnes neuspěl ani na mistrovství světa v Miláně. Češti krasobruslaři si sice posunuli sezonní maximum na 55,27 bodu, ale v krátkém tanci skončili šestadvacátí a od finálové dvacítky je dělilo více než pět bodů. Za třetím světovým titulem vykročili favorizovaní Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron.

Na rozdíl od mistrovství Evropy tentokrát Mansourová s Češkou zvládli ošemetné twizzly, ale ztratili v povinné pasáži v rytmu rumby. Získali o 1,74 bodu více než na olympijských hrách v Koreji, ale stále zůstali více než tři body za osobním rekordem z roku 2016. K postupu by si museli osobní maximum vylepšit, potřebovali přes 60 bodů.

I když to na účast ve finále nestačilo, byli s výkonem spokojení. "Jsme opravdu šťastní, že jsme zajeli čistě. O moc lépe už jsme tu jízdu zvládnout nemohli," řekl spolupracovníkovi svazu Češka. Jeho partnerka měla stejný pocit. "Myslím, že jsme bruslili velmi dobře. Chtěli jsme to zajet pro sebe a opravdu si to užít," doplnila Mansourová.

Stříbrní olympijští medailisté a loňští vicemistři světa Papadakisová a Cizeron potvrdili, že jsou v Miláně jednoznačnými favority na zlato. Jejich kanadští přemožitelé z loňského MS i olympiády Tessa Virtueová a Scott Moir už totiž na MS nezávodí.

Papadakisové se tentokrát vyhnuly patálie s rozepnutým kostýmem, které jí zkomplikovaly život na ZOH, a Francouzi zajeli životní krátký tanec. Známkou 83,73 dokonce o šest setin vylepšili světový rekord Virtueové a Moira z olympijské soutěže.

Na MS nestartují ani bronzoví ze ZOH Maia a Alex Shibutaniovi, takže největšími americkými nadějemi jsou Madison Hubbellová a Zachary Donohue. Jako třetímu páru v historii se jim podařilo překonat hranici 80 bodů a pevně se usadili na druhé příčce. Na vedoucí Francouze ztrácejí přes tři body, ale po čtvrté příčce na olympiádě mají velkou šanci získat první medaili ze světové akce.

S více než dvoubodovým odstupem za Američany jsou průběžně třetí Kanaďané Kaitlyn Weaverová a Andrew Poje, na které budou ze čtvrté příčky útočit domácí Italové Anna Cappelliniová a Luca Lanotte. Volné tance jsou na programu v sobotu.

Ženy - konečné pořadí: 1. Osmondová (Kan.) 223,23, 2. Higučiová 210,90, 3. Mijaharaová (obě Jap.) 210,08, 4. Kostnerová 208,88, 5. Zagitovová (Rus.) 207,72, 6. Tennellová (USA) 199,89, ...18. Březinová (ČR) 153,14.

Taneční páry - po krátkém tanci: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 83,73, 2. Hubbellová, Donohue (USA) 80,42, 3. Weaverová, Poje (Kan.) 78,31, 4. Cappelliniová, Lanotte (It.) 77,46, 5. Chocková, Bates (USA) 75,66, 6. Gillesová, Poirier (Kan.) 74,51, ...26. Mansourová, Češka (ČR) 55,27.