Praha - Krasobruslař Martin Bidař se vydává na cestu do neznáma. Kvůli jeho touze trénovat v zahraničí se rozpadla úspěšná sportovní dvojice, protože jeho partnerka Anna Dušková měla jiné priority a zůstává v Česku u trenérky Evy Horklové. Naopak devatenáctiletého Bidaře čeká hledání nové partnerky i tréninkové skupiny.

V Kanadě s Duškovou absolvovali několik stáží u trenéra Richarda Gauthiera. Tyto zkušenosti ho nadchly. "Já jsem hlavně cítil velkou podporu od těch zahraničních trenérů. To byl ten hlavní důvod, proč jsem se takhle rozhodl. Chtěl jsem víc trénovat v Kanadě, aspoň půl napůl. Ale prostě to nešlo, takže jsme se tak rozhodli," komentoval dnes rozchod dvojice, které experti předpovídali zářnou budoucnost.

Respektuje, že jeho nyní již bývalá partnerka chce vedle krasobruslení zvládat i školu. "Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme se neshodli, protože Anička má tu školu na prvním místě a navíc řekla, že i kdybych rok počkal, tak neví, jestli nechce studovat medicínu nebo tak. Já chci teď hlavně bruslit a uvidíme, co s tou školou," uvedl devatenáctiletý krasobruslař.

Je v maturitním ročníku na zdravotnickém lyceu, ale nestihl uzavřít všechny známky, takže se mu možná ukončení studia protáhne do září. Mezitím bude hledat partnerku i trenéra. "Už se nějaký rok v těch sportovkách pohybuji, takže už vím, že jsou nějaké týmy po světě sestavené, a uvidím, jakou cestou se vrhnu," řekl.

Je v kontaktu mimo jiné s Gauthierem i s dalším kanadským trenérem Bruno Marcottem. "Ptal jsem se jich, jestli mají nějakou partnerku. Říkali, že se tedy kouknou, že mi pomůžou," vyprávěl Bidař. Nevylučuje, že by se podobně jako řada jiných krasobruslařů mohl dát dohromady s cizinkou. I s ní by ale chtěl reprezentovat Česko.

Rád by, aby jeho nové partnerce bylo alespoň čtrnáct let. V ideálním případě by měla mít i nějaké zkušenosti se sportovními dvojicemi. "Ale zase chápu, že těch holek, co to jezdily, není tolik. Takže uvidím, jestli se nějaká najde, nebo si budu hledat sólistku," dodal.