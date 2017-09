Praha - Petr Kramný nezavraždil svojí manželku a dceru v Egyptě elektrickým proudem. Tvrdí to nové znalecké posudky, které nechal vypracovat spolek Šalamoun, jenž se dlouhodobě zasazuje za práva Kramného. Muž byl za vraždu pravomocně odsouzen k 28 rokům vězení.

Podle zástupců spolku posudky vyvrátily podezření, že Kramný zabíjel elektrickým proudem. Uvádějí například, že na srdci obou obětí nejsou přítomné stopy po zásahu elektrického proudu. Další znalec konstatoval, že se nenašlo místo, kudy by proud do těla oběti vstoupil, a tak není na základě fyzikálních zákonů možné, aby zemřely po zásahu proudem.

Zástupci spolku Šalamoun informace zveřejnili na tiskové konferenci ve Sněmovně, kde s nimi promluvili poslankyně Helena Válková (ANO), Jana Černochová (ODS) a poslanec Daniel Korte (TOP 09). "Neříkáme, že to nespáchal pan Kramný," uvedla Válková. Dodala ale, že by se případ měl znovu prošetřit.

Poslanci nyní chtějí apelovat na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby podal stížnost ve prospěch Kramného kvůli porušení zákona. V tomto případě by se opět nerozhodovalo o tom, zda je vinen. Podle Válkové se nabízí také možnost, že by Kramný požádal o obnovu řízení. Při tomto řízení by se musely nové posudky vzít v potaz.

Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Kauza se nyní nachází u Ústavního soudu, kam Kramný podal ústavní stížnost.

Kramný vinu popírá. Byl odsouzen na základě nepřímých důkazů, které ale podle soudu tvoří ucelený řetězec, jehož články na sebe navazují a podporují se. Znalecké posudky přitom hrály zásadní roli.

Těla po převozu do Česka pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si nechala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, který se přiklonil k zásahu elektrickým proudem. Policie poté obvinila znalce Radka Matlacha a Igora Farkaše, jejichž expertizou se zaštiťovala obhajoba, z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku.