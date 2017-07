Chambéry (Francie) - Královskou devátou etapu Tour de France s třemi horskými prémiemi nejvyšší kategorie a 4600 nastoupanými metry vyhrál kolumbijský cyklista Rigoberto Urán. Třetím místem si pojistil vedení obhájce prvenství z minulých dvou let Christopher Froome z Británie.

Závod dnes skončil pro dva dosavadní členy elitní desítky a adepty na dobré celkové umístění. Po pádu na kluzké silnici zhruba 100 km před cílem při klesání z Col de la Biche musel odstoupit britský pomocník Froomea z týmu Sky Geraint Thomas, jenž si zlomil klíční kost. V závěrečném sjezdu z Mont du Chat měl zase těžkou nehodu Australan Richie Porte, který navíc srazil Daniela Martina. Ir ale na rozdíl od něj etapu dokončil a je celkově šestý.

O prvenství v etapě spurtovala po 181,5 km v Chambéry šestičlenná skupina a o vítězi musela rozhodnout cílová fotografie. Z vítězství se původně radoval domácí Warren Barguil, ale nakonec se ukázalo, že si svůj první triumf na Tour v kariéře připsal Urán. Pro Barguila mohlo být útěchou, že se díky dnešní aktivitě oblékne v příští etapě do puntíkovaného dresu nejlepšího vrchaře.

"Je to neskutečné, netušil jsem, že jsem vyhrál. Chtěl jsem se přitom jen udržet ve skupině, protože při pádu Dana Martina a Richieho Portea jsem zničil přehazovačku. Byl jsem si jistý, že zvítězil Warren, takže je to příjemné překvapení a jsem šťastný," uvedl Urán, jenž se posunul na čtvrté místo průběžného pořadí.

Šampion z let 2013, 2015 a 2016 Froome dojel třetí a před volným pondělím vede o 18 sekund před Italem Fabiem Aruem. Třetí je celkově Francouz Romain Bardet, který ztrácí už 51 sekund.

"Mám dnes smíšené pocity. Samozřejmě jsem rád, že jsem si udržel žlutý dres, ale byla to bláznivá etapa. Zrovna teď jsem viděl obrázky z pádu Richieho Portea, bylo to děsivé. Doufám, že je v pohodě," uvedl Froome na adresu svého bývalého kolegy. "A navíc upadl i můj parťák Geraint Thomas. Ale zbytek týmu odvedl skvělou práci a kontroloval závod, což dnes rozhodně nebylo lehké," dodal rodák z Nairobi.

Porte upadl v levotočivé zatáčce a doklouzal po silnici na pravou stranu, kde nejprve srazil Martina a poté narazil do skalnaté stěny. Dlouho byl poté v péči lékařů. "Byl při vědomí převezen do nemocnice," řekla lékařka závodu Florence Pommeryová.

Špatný den měl dvojnásobný vítěz závodu Španěl Alberto Contador. Při druhém velkém stoupání na Grand Colombier upadl a v závěru už na své rivaly nestačil. Dojel až dvacátý a na průběžném dvanáctém místě ztrácí na Froomea přes pět minut

Nejlepší z Čechů Roman Kreuziger dokončil etapu na 34. místě s odstupem 18:21 minuty a celkově mu patří 25. pozice. Debutant Ondřej Cink je celkově jednapadesátý a Zdeněk Štybar osmasedmdesátý.

"Byla to hodně hektická etapa. Mně se od začátku nejelo vůbec dobře, pak trošku líp, v závěru ale tragédie. Odvedl jsem tam však nějakou práci pro Simona Yatese, který zvýšil svůj náskok v bílém dresu," uvedl Kreuziger, jenž má za úkol pomáhat lídrovi své stáje Orica Yatesovi, který je celkově sedmý a vede hodnocení mladých jezdců. "Pro mě to dnes skončilo pod Mont de Chat, kdy jsem se moc necítil a sportovní ředitel mi řekl, ať si odpočinu, abychom v dalších týdnech byli co nejvíce k ruce Simonovi," dodal pátý muž sobotní etapy.

Tour dnes vedle některých z favoritů skončila i pro druhého muže bodovací soutěže Arnauda Démarea. Francouzský spurtér nezvládl dojet do cíle v časovém limitu a vypadl z boje o zelený trikot, jenž je zatím v držení Němce Marcela Kittela.

Výsledky cyklistické Tour de France - 9. etapa (Nantua - Chambéry, 181,5 km):

1. Urán (Kol./Cannondale) 5:07:22, 2. Barguil (Fr./Sunweb), 3. Froome (Brit./Sky), 4. Bardet (Fr./AG2R), 5. Aru (It./Astana), 6. Fuglsang (Dán./Astana) všichni stejný čas, 7. Bennett (N. Zél./LottoNL), 8. Landa (Šp./Sky), 9. D. Martin (It./Quick-Step), 10. Quintana (Kol./Movistar) všichni -1:15, ...34. Kreuziger (ČR/Orica) -18:21, 58. Štybar (ČR/Quick-Step), 69. Cink (ČR/Bahrajn Merida) oba -27:10.

Průběžné pořadí:

1. Froome 38:26:28, 2. Aru -18, 3. Bardet -51, 4. Urán -55, 5. Fuglsang -1:37, 6. D. Martin -1:44, 7. S. Yates (Brit./Orica) -2:02, 8. Quintana -2:13, 9. Landa -3:06, 10. Bennett -3:53, ...25. Kreuziger -21:06, 51. Cink -43:22, 78. Štybar -59:13.