Londýn - Britská královna Alžběta II., která si zakládá na své politické nestrannosti, se během návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Spojeném království možná uchýlila k netradičnímu protestu. Vypovídá o tom diskuse na twitteru, která upozorňuje na fakt, že panovnice během Trumpova pobytu, který doprovázely masové demonstrace, nosila brože považované za kontroverzní. Internetová debata zaujala řadu médií, mimo jiné i deník Daily Mail.

Ve čtvrtek, kdy Trump přiletěl do Londýna, si královna šaty ozdobila šperkem od někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho manželky Michelle. Brož ve tvaru zeleného květu zakoupili Obamovi za vlastní peníze jako osobní dárek. Republikán Trump svého demokratického předchůdce opakovaně kritizuje, proto skutečnost, že si Alžběta II. na šaty připnula dar od Obamy, může být vnímán jako určitý vzkaz novému šéfovi Bílého domu.

V pátek královna přijala Trumpa na hradě Windsor k odpolednímu čaji. Prezidenta a první dámu Melanii uvítala s broží, kterou měla její matka Alžběta, známá jako královna matka, na pohřbu svého muže Jiřího VI. Alžběta II. brož ve tvaru palmového listu zdědila v roce 2002, kdy královna matka zemřela. Fakt, že během setkání s Trumpem královna měla na klopě šperk, který její matka měla na pohřbu otce nynější panovnice, podle názorů na twitteru hovoří za vše.

Ve středu, kdy Trump soukromě pobýval ve Skotsku, kde se připravoval na pondělní summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se Alžběta II. ve Windsoru setkala s belgickým králem Philippem a jeho ženou Mathildou. Na šaty si tentokrát připnula safírovou brož v podobě sněhové vločky. Tu Alžběta II. dostala v roce 2017 od kanadského lidu u příležitosti jejího safírového jubilea, tedy 65 let panování. Tento šperk by mohl být vnímán kontroverzně vzhledem k tomu, že Trump se dostal s Kanadou a jejím premiérem Justinem Trudeauem opakovaně do sporu kvůli celním poplatkům.