Praha - O deset procent základního měsíčního platu přijdou dva hokejisté Hradce Králové Jaroslav Bednář a Michal Dragoun. Oba útočníci se podle předsedy disciplinární komise extraligy Karla Holého dopustili přestupku v podobě nafilmovaného pádu v pátečním utkání na ledě Mladé Boleslavi, kde hostující Mountfield vyhrál 2:1 po samostatných nájezdech.

Od Středočechů také pocházel podnět k přezkoumání pádů obou hráčů. Holý potvrdil, že Petr Holík použil v 51. minutě v souboji s Dragounem nedovolený zákrok a oprávněně putoval na trestnou lavici. "Nicméně hráč (Dragoun) se současně dopustil zřetelného odrazu z levé nohy, aby důsledky zákroku zvýraznil," zdůvodnil finanční postih Holý.

Pro Bruslařský klub šlo o zásadní okamžik, neboť v následném oslabení přišel o jednobrankové vedení a duel posléze ztratil v nájezdech. Pokud by sudí hned na ledě odhalili nafilmovaný pád nebo přehrávání, musel by si dvě minuty odpykat také Dragoun a Hradec Králové by nehrál přesilovku.

Rovněž Bednář byl podle Holého v 55. minutě Davidem Štichem skutečně faulován a domácí zadák byl správně vyloučen za nedovolené bránění. Zkušený královéhradecký útočník však zareagoval nepřiměřeně, Holému se nezdálo zejména jeho zakopnutí nohou a teatrální pád na led.