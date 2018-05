Olomouc - Králem olomouckých studentů se dnes odpoledne stal zpěvák, skladatel a bubeník David Koller. Korunován byl na Horním náměstí, kde převzal pro své roční kralování kromě koruny také žezlo a hermelínový plášť. Panovat bude až do příštího jara netradičně hned dvěma národům, studentům českým i slovenským. Letošní olomoucký majáles se totiž zaměřil na společnou česko-slovenskou historii a nese motto ČeskosLOVEnsko aneb 100 let spolu. Téma dnes zpečetili studenti i společným zpíváním československé hymny v centru Olomouce.

Nového studentského krále uvedl na pódiu symbolicky první polistopadový rektor Univerzity Palackého Josef Jařab. Kromě korunovačních klenotů dostal Koller také šerpu, korunu převzal od dosavadní "vládkyně", ředitelky univerzitní knihovny Heleny Sedláčkové. Koller se ve svém projevu zmínil o současné politické situaci a studentům řekl, že nemá rád komunisty, minulé ani ty současné.

Nového krále vydatně podpořili i slovenští studenti, kteří se společně zapojili do hromadného zpívání československé hymny. Návštěvníky majálesu vedl osmdesátičlenný univerzitní sbor, zpěvem ho podpořil i samotný král. Na závěr korunovace usedl do kabrioletu Škoda Felicia z roku 1960 a zamířil do Bezručových sadů, kde se odehrává stěžejní část programu olomouckého majálesu.

Na trůně olomouckých studentů už se v minulosti vystřídala řada zajímavých osobností, například herec a moderátor Marek Eben, králem byl i hudebník a autor komiksů Jaromír Švejdík, herečka Ivana Plíhalová či fotograf Jindřich Štreit. V dřívějších dobách se stali králi olomouckého majálesu také Václav Klaus, ale i americký básník Allen Ginsberg.

Majáles na rozdíl od loňska pořadatelé letos vtěsnali do jednoho dne. Součástí programu jsou divadelní představení, filmy, výstavy, besedy, workshopy, interaktivní prezentace desítek neziskových organizací a sportovní program. Program čítá zhruba 50 bodů včetně vystoupení deseti kapel. Novinkou jsou programové bloky v Pevnosti poznání, které zahrnují diskuse a filmové projekce.