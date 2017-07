Praha - Krajům chybí 822 milionů korun na růst výdělků v sociálních službách, který nařídila vláda. Poskytovatelé požadují dofinancování. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Výbor chce od ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) do 24. července vědět, jak bude její resort problém s nedostatkem financí řešit. Podle náměstkyně Zuzany Jentschke Stöcklové (ČSSD) kraje letos dostaly rekordní dotace.

"Léta jsme svědky toho, že se vždy rozhodne, a pak se půl roku řeší, jestli to zaplatí kraje, či kde se na to vezme," řekl Horecký. Zdůraznil, že kraje žádaly na dotace na sociální služby pro postižené či seniory pro letošek zhruba 12 miliard, dostaly 9,2 miliardy. "Všichni na ministerstvu práce museli vědět, že potřeba je vyšší o víc než 3,5 miliardy," podotkl Horecký.

Vláda rozhodla o přidání ve veřejném sektoru loni od listopadu. Znovu některým pracovníkům upravovala výdělky letos od července. Kraje si na dopady podobných vládních nařízení stěžují, jejich rozpočty totiž s dodatečnými výdaji nepočítají. Žádaly proto o dotace. Kabinet jim na růst výdělků v sociálních službách přidělil 1,16 miliardy korun, suma ale nestačí.

Podle místopředsedy sociální komise asociace krajů Pavla Šotoly letos kraje dostaly stejné dotace jako loni, suma listopadové přidání nezohlednila. "Navýšení bylo vždy dokryto dofinancováním. To loňské ale ne. Lidé nedostanou to, co jim je deklarováno. Hodně se o tom napsalo, nikdo to na výplatní pásce ale neviděl," řekl Šotola.

Poslední nařízení zvedlo od července výdělky v sociálních službách o 23 procent. Zvyšuje se jen základní plat či mzda, která tvoří asi dvě třetiny a u některých profesí i polovinu vydělané částky, upřesnil Horecký. Podle informačního systému o průměrném výdělku loni pečovatelé v sociálních službách či domácnostech seniorů dostávali v průměru 19.058 korun hrubého i s odměnami a všemi příspěvky. Polovina pracovníků nedosáhla ani na 18.821 korun hrubého. Na nízké výdělky v sociálních službách si dlouhodobě stěžují poskytovatelé, odbory i kraje. Kvůli špatnému odměňování chybějí v Česku tisíce pečovatelek a pečovatelů.

Ministerstvo práce podle své náměstkyně Zuzany Jentschke Stöcklové letos vyjednalo dosud nejvyšší dotace, suma v posledních letech každý rok rostla. "Letos kraje dostaly od ministerstva práce 85 procent svých požadavků. Taková suma nikdy nebyla," řekla náměstkyně.

Ministerstvo práce muselo v minulých letech každoročně posílat sociálním službám dodatečné dotace, jinak hrozilo omezení péče o potřebné. Letos by celková dotační suma i s uvolněnou částkou 1,16 miliardy na růst platů měla podle zprávy pro vládu činit 10,43 miliardy. Loni to bylo celkem 9,19 miliardy.

Podle některých poslanců ze sociálního výboru zdroje na dofinancování sociálních služeb v rozpočtu ministerstva a jeho úřadů jsou. "Je ale potřeba politická vůle k jejich uvolnění," míní Horecký.

Ministryně ČTK už dřív řekla, že její úřad každý rok svádí s ministerstvem financí boj o navýšení částky pro sociální služby. Pokud krajům peníze chybějí, měly by se obrátit na ministra financí, uvedla Marksová.

Podle poslankyně Radky Maxové (ANO) ze sociálního výboru ministerstvo práce opakuje, "jak to nejde a nešlo a že za všechno může ministerstvo financí včetně krajů". Výbor ministryni žádá, aby ho do 24. července písemně informovala o tom, jak bude její úřad problém s dofinancováním řešit a kde se vezmou peníze na dokrytí letošního i loňského přidávání. Vládní lidovci už dřív řekli, že budou chtít, aby o situaci v sociálních službách a chybějících stovkách milionů jednaly špičky koalice.