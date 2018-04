Olomouc - Olomoucký kraj na žádost státního podniku Lesy ČR dočasně zakázal vstup do dalších lesů na Olomoucku a v okolí Šternberku, které v polovině března poničila vichřice. Zákaz platí do 28. června a vydán byl proto, aby lesníci mohli bezpečně odstranit spadlé stromy. ČTK dnes informaci získala z úřední desky krajského úřadu. Hejtmanství už o několik dní dříve zakázalo vstup do některých silným větrem poškozených lesů, které patří Lesům města Olomouce.

Schválená žádost Lesů ČR o vyloučení vstupu do lesa se týká lesních porostů v okolí čtyř desítek měst a obcí. "Životy a zdraví osob mohou být ohroženy vykonávanou těžbou dřeva a lesní dopravou při zpracování následků větrné kalamity," uvedl krajský úřad. Stromy v těchto lesích poškodil silný vítr a hrozí jejich nekontrolovatelné pády.

Vydaný zákaz se týká například státních lesů v okolí Olomouce, Droždína, Radíkova, Lošova, Moravského Berouna, Domašova u Šternberka, Mutkova, Nové Hradečné, Lipinky, Hrubé Vody, Tovéře či Hraničích Petrovic. Na přístupových cestách jsou umístěny cedule s informacemi o zákazu vstupu

Zakázán je od minulého týdne také vstup do některých lesů v majetku Lesů města Olomouce. Lidé nemůžou chodit například od lesních porostů v okolí Mutkova, Huzové, Arnoltic, Dalova, Horní Loděnice, Hluboček a Lošova. Zákaz tam bude platit tři měsíce.

Ke stejnému kroku krátce po větrné kalamitě přistoupila radnice ve Šternberku na Olomoucku. Zákaz platí do 22. června a vztahuje se na městské lesy v katastrálních územích Šternberk, Lhota u Šternberka, Dalov a Těšíkov. "Největší škody napáchal vichr zejména v lokalitách Kiosek, Aleš, Kukaččí les v Dalově, Těšíkovské údolí a Kamenec," řekla ČTK mluvčí radnice Irena Černocká.

Lidé by podle Černocké měli zákaz respektovat hlavně v zájmu vlastní bezpečnosti, ale hrozí jim i pokuta. "Porušení zákazu vstupu do lesů je přestupkem, za který orgán státní správy lesů může uložit pokutu až 5000 korun," upozornila Černocká.

Silný vítr o víkendu 17. a 18. března zasáhl celý Olomoucký kraj. Vichřice poničila i lesy ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.