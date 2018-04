Třinec - Třinecký kapitán Lukáš Krajíček zažil v průběhu hokejové kariéry v play off několik pozoruhodných obratů. S Philadelphií v NHL dokonce otočil stav 0:3, s Oceláři před sedmi lety vyřadili pražskou Slavii, přestože prohrávali v sérii 1:3. Další obrat ve finále s Brnem nepřidal, obhájce titulu po první porážce v Třinci následně vyhrál čtyři zápasy.

"Zklamání je velké, každý chce vyhrát. My jsme byli, neříkám horší, ale štěstí se přiklonilo k nim. Mají zkušenosti, zasloužili si to. Škoda, že jsme ztratili druhý zápas doma. Od toho zápasu jsme byli o gól pozadu, pořád jsme doháněli a proti Kometě je to hrozně složité," řekl novinářům Krajíček. "Jinak s celou sezonou spokojení jsme, udělali jsme neskutečnou práci. Mladí kluci, staří, dobře se to dalo dohromady, utvořila se výborná parta. Finále je parádní vyznamenání," uvedl.

Jeho spoluhráč Vladimír Svačina poznamenal, že mu připadalo, jakoby v zápasech s Brnem bušili do zdi. Třinecký kapitán souhlasil. "Přesně věděli, co mají hrát, kam dávat puky z obranného pásma, když jsme to nahodili. Naši útočníci se tam těžko dostávali. Když nás nezavřel první hráč, tak nás zavřel druhý a ještě tam byl obránce, který to sbíral. Hrozně těžký systém. Možná i trochu únava. Hrajete ofenzivní hokej celý rok, i to se na nás mohlo podepsat. Šance jsme měli, jim výborně zachytal gólman celou sérii," prohlásil.

Krajíček vyzdvihl i tým, na který je za výkony v celé sezoně hrdý. Podle něj se ukázalo, že má mužstvo před sebou slibnou budoucnost. "Musíme ale zůstat pokorní, zase šlapat od začátku. I ti mladí kluci, kteří přišli, jsou výborní hokejisti, ukázali to. Nevidím důvod, proč bychom neměli být příští rok zase v play off a neprali se o titul," podotkl Krajíček, který má v klubu ještě rok platnou smlouvu.

Krajíček byl v play off suverénně nejproduktivnějším obráncem se 14 body za tři branky a 11 asistencí, ve finále získal pět bodů (2+3).

Jeho jméno se skloňovalo i v souvislosti s reprezentací a mistrovstvím světa v Dánsku, ale pětatřicetiletý bek potvrdil, že národní tým je pro něho uzavřenou kapitolou. "Každá sezona je pro mě těžší a těžší. Pár dní strávím doma, poté odletíme někam k moři. Chci si odpočinout od hokeje, brusle nechci vidět pár měsíců," uvedl Krajíček.