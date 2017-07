Praha - Kraje zřejmě neuspějí se svým požadavkem na dofinancování loňského zvýšení platů v sociálních službách, na které chtějí od státu získat 822 milionů korun. Vyplývá to z dnešního vyjádření ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) a ministra financí Ivana Pilného (ANO). Podle Marksové kraje letos dostaly rekordní dotace na sociální služby, podle Pilného obce mají víc peněz z rozpočtového určení daní. Zástupci krajů budou s ministrem financí o svých požadavcích ještě příští týden jednat.

"My v rozpočtu žádných 800 milionů nemáme. Jedná se o požadavek z loňského roku. Za celou dobu této vlády se rekordně navyšovaly částky na sociální služby," uvedla ministryně práce. S Pilným dnes diskutovala o tom, zda by bylo možné peníze na doplacení vzít z rezervy úřadů práce. "Zjevně je to věc, která se nedělá. Opravdu ty prostředky navíc, které si uspořil úřad práce, mají zůstat na úřadu práce," dodala.

Podle Pilného obce letos získaly díky rozpočtovému určení daní 8,5 miliardy korun navíc. "Řadu požadavků by měly pokrýt z tohoto navýšení, které tam je, a nepřenášet ho zpátky na státní rozpočet," řekl ministr financí.

Jenže předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO) chce ještě o požadavcích krajů s Pilným jednat příští týden. "Pokud na úřadu práce leží už několik let 4,5 miliardy, myslím, že by si kraje tyto prostředky zasloužily. Navýšení z listopadu stálo kraje 822 milionů. Na navýšení od července jsme sice 1,16 miliardy dostali, ale už nyní víme, že to nebude stačit a stejně budou kraje část hradit ze svého," řekla dnes ČTK Vildumetzová.

Vláda rozhodla o zvýšení výdělků od loňského listopadu. Znovu nařídila u vybraných profesí přidávání od letošního července. Na červencový růst platů a mezd v sociálních službách krajům kabinet poslal 1,16 miliardy korun. Kraje si ale stěžují na to, že nedostaly žádný příspěvek na nařízené listopadové přidávání a jejich letošní rozpočty s výdaji nepočítají. Asociace krajů proto žádá na dofinancování za dobu od loňského listopadu do konce letošního června 822 milionů.

Provozovatelé zařízení pro seniory, postižené a další potřebné si na nedostatek peněz stěžují každý rok. Pro letošek podle šéfa Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého kraje žádaly na dotace na služby kolem 12 miliard, získaly zhruba 9,2 miliardy. Ministryně práce a její úřad poukazují na to, že i přesto sociální služby dostaly v tomto roce rekordní obnos. Celková dotační suma i s uvolněnou částkou 1,16 miliardy na červencový růst platů by měla podle zprávy pro vládu činit 10,43 miliardy. Loni to bylo celkem 9,19 miliardy. V posledních letech dotace rostly.

Pro příští rok chce ministerstvo práce proti navrhovanému rozpočtu na výdaje o čtyři miliardy víc. Celkem 2,3 miliardy z této sumy by měly pokrýt letošní zvýšení výdělků, uvedla Marksová. Jednání s ministerstvem financí budou pokračovat.

Kabinet plánuje další zvýšení platů letos od listopadu. Zatím není jasné, jaké profese a o kolik by si mohly přilepšit. Vyjednávání s odbory by mělo pokračovat koncem srpna.

MPSV žádá 4 mld Kč do rozpočtu navíc, Pilný chce hledat kompromis

Ministerstvo práce žádá pro příští rok proti navrhovanému rozpočtu o čtyři miliardy korun na výdaje víc, a to třeba na platy v sociálních službách, dotace či na ochranu ohrožených dětí. Novinářům to dnes po jednání s ministrem financí Ivanem Pilným (ANO) řekla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Svůj původní požadavek na 6,5 miliardy při dnešní schůzce vedení resortu práce snížilo. Pilný řekl, že se obě strany přiblížily ke kompromisu, konečná suma to ale není a bude se o ní dál jednat.

Podle navrhovaného rozpočtu by výdaje ministerstva práce měly v příštím roce činit 593,09 miliardy korun. Letos se počítá s částkou 560,47 miliardy. Resort by měl v roce 2018 hospodařit s příjmy 472,13 miliardy, letos s 442,71 miliardy.

"Ministerstvo práce má proti loňskému roku o 34 miliardy navíc, kde nemáme žádný spor, protože se jedná převážně o mandatorní výdaje. Víc než polovina z toho je na důchody. To, o co se sváříme, je, že jsme původně chtěli 6,5 miliardy, v diskusích jsme z toho udělali necelé čtyři miliardy," řekla Marksová. Podotkla, že 2,3 miliardy z požadované sumy navíc by mělo putovat do zvýšení výdělků v sociálních službách.

Pilný zopakoval, že schválený padesátimiliardový schodek rozpočtu je závazný. "Přestože jsme směřovali k nějakému kompromisu, tak konečná cifra nepadla. V tomto okamžiku, kdy přijdou požadavky dalších ministerstev, nejsme schopni tento požadavek ministerstva práce uspokojit. Na obou stranách budeme hledat možnosti přiblížení," dodal ministr financí. Podle něj je nutné dát přednost věcem, "které se musí udělat". Zmínil dopravní stavby.

Za růstem sociálních výdajů pro příští rok je výraznější zvyšování penzí. Od ledna by se starobní důchod měl podle plánů v průměru zvednout o 501 korun, tedy o 4,2 procenta. Vyplácet se v příštím roce začne také otcovská a vyšší nemocenská při delším stonání. Mohlo by se zavést až tříměsíční ošetřovatelské volno, o kterém bude hlasovat Senát nejspíš v polovině srpna. Vyšší budou dětské přídavky, dosáhne na ně víc rodin. Zvedne se rodičovská pro vícerčata.

Podle navrhovaného rozpočtu by výdaje na důchody měly příští rok činit 438,1 miliardy. Letos to má být 416,45 miliardy. Z nemocenského by se mělo vydat 32,71 miliardy místo letošních 27,54 miliardy. Do dávek v hmotné nouzi by mělo putovat 10,05 miliardy, letos to má být 9,66 miliardy. Příspěvek na péči si letos vyžádá asi 23,8 miliardy, v příštím roce by to mělo být 25,5 miliardy. Dávky státní sociální podpory jako rodičovská, porodné, přídavky na děti a příspěvky na pěstounskou péči by v příštím roce měly vyjít na 45,25 miliardy, letos na 40,8 miliardy.