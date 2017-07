Praha - Většina krajů navzdory výzvě ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) neplánuje svolat o prázdninách mimořádné zastupitelstvo kvůli rozdělení peněz na růst platů a mezd v sociálních službách. Sumu 1,16 miliardy korun, kterou jim na červencové zvýšení výdělků poslala vláda, mají už na účtech. Kraje argumentují mimo jiné nutností dodržet zákonné lhůty, takže peníze plánují rozdělit až na řádných jednáních v srpnu či září. Do té doby sociální služby podle zástupců krajů většinou peníze na růst platů mají.

Platy v sociálních službách i jiným profesím zvedá od července vládní nařízení. Výdělky se předtím zvyšovaly loni od listopadu. Kraje si na dopad předpisů stěžují, ve svých schválených rozpočtech s vyššími výdaji nepočítaly. Žádají dorovnání. Na červencové přidání vláda uvolnila 1,16 miliardy. Kraje uvádějí, že jim ale chybí ještě 822 milionů korun.

"Od nás měly kraje na svých účtech peníze již na začátku července. Teď záleží na jednotlivých krajích, jak rychle jsou ochotny svolat svá zastupitelstva. Jestli některé k tomu přistupují tak, že zastupitelstva budou až v říjnu, a nejsou ochotny je svolat dříve, to ovlivnit nemůžu," uvedla dnes Marksová.

Z dnešní ankety ČTK vyplynulo, že Jihomoravský kraj už peníze rozděluje. Dosud to bylo 76 milionů korun a dalších 30 milionů přijde na řadu v září. Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) mimořádné zastupitelstvo kvůli penězům na růst platů zvažuje. "Zjišťujeme, kterým organizacím peníze náleží a jestli by jim nechyběly. Většina sociálních služeb by ale červenec až září měla být schopna zaplatit," sdělil ČTK hejtman.

V Pardubickém kraji mohou organizace a obce dostat peníze nejdříve na přelomu září a října. Hejtmanství muselo na jejich rozdělení vypsat druhé kolo dotačního řízení. Zastupitelé se sejdou v řádném termínu 19. září a až poté lze uzavírat smlouvy o poskytnutí dotace. Obdobné je to podle karlovarské hejtmanky a předsedkyně Asociace krajů Jany Vildumetzové (ANO) i v dalších krajích. "Bohužel, rozhodnutí (o zvýšení platů) jsme obdrželi v polovině června až po urgenci a bez návodu, jak celý proces uskutečnit," řekla.

Kraje podle ní musí postupovat podle zákona, který po schválení zastupitelstvem nařizuje vyhlášené programy na 30 dní zveřejnit na úřední desce. Karlovarský kraj svolává kvůli růstu výdělků na 26. července mimořádné zastupitelstvo. Liberecký kraj peníze rozdělí po řádném srpnovém jednání, v Moravskoslezském kraji se mohou podle hejtmanova náměstka Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) žádosti o další peníze podávat od 19. července. Ostatní kraje mají řádná jednání, na kterých budou jednat o rozdělení peněz, naplánovaná na září.

Marksová zdůrazňuje, že do sociálních služeb letos plynuly rekordní dotace. Celková dotační suma by podle zprávy pro vládu měla činit 10,43 miliardy, loni to bylo celkem 9,19 miliardy. Šéf sněmovního sociálního výboru Jaroslav Zavadil (za ČSSD) uvedl, že mu nynější situace připomíná kocourkov. Výbor vyzval ministryni, aby mu do 24. července sdělila, jak bude problém s financováním a chybějícími 822 miliony řešit.