Praha - Vláda schválila vyplacení příspěvku krajům na lednové navýšení mezd řidičů linkových autobusů. Prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dostanou zhruba 394 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. SFDI krajům obvykle přispívá na rekonstrukce silnic nižších tříd. U peněz pro kraje ale bude uvedeno, že jsou v rámci dopravní obslužnosti určeny na mzdy řidičů. Předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO) příspěvek krajům ocenila, podle ní je ale potřeba pro další léta hledat systémové řešení.

"My jsme rádi, že ty finanční prostředky obdržíme. Na druhou stranu už na ně dlouho čekáme a ptáme se, jak to bude v roce 2018. Tam zatím žádnou garanci a ani příslib nemáme," řekla ČTK Vildumetzová. Pokud se vláda rozhodne zvýšit minimální mzdu na 12.200 korun, pro kraje to podle ní bude znamenat další finanční zátěž. S jednotlivými dopravci by kraje musely uzavřít další dodatky k současným smlouvám, uvedla.

"Větší finanční pomoc na opravy silnic druhých a třetích tříd uvolní krajům ruce na pokrytí nákladů na vyšší platy řidičů autobusů. Toto řešení jsme navrhovali už v únoru, kdy jsem prosazoval celkem čtyři miliardy korun na krajské silnice. Peníze už tedy kraje dávno mohly mít," řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Požadavek krajů na kompenzace za zvýšení mezd, které nařídila vláda, se postupně snižoval. Asociace krajů původně chtěla na mzdy řidičů od vlády 840 milionů korun, 5. května souhlasila s poloviční částkou. S těmito 420 miliony korun počítala asociace ještě v minulém týdnu, kdy v tiskové zprávě oznámila dohodu s ministerstvem dopravy na zpracování materiálu pro dnešní jednání vlády.

Rozdíl zhruba 25 milionů korun představuje podle Něřolda příspěvek pro financování nárůstu mezd řidičů v Praze. "Hlavní město má ale specifické postavení, a budeme ho proto řešit ještě během prázdnin samostatně, v rámci financování komunikací nahrazujících Pražský okruh," uvedl Neřold.

Vláda rozhodla o zvýšení výdělků řidičů autobusů od ledna. Minimální mzdový tarif se zvedl ze 71,60 na 98,10 korun za hodinu, tedy z 12.100 na 16.400 korun měsíčně. Za hodinu čekání mezi spoji by se mělo platit 88,30 místo 50 korun. Při rozdělené směně by měl také náležet příplatek deset procent základní hodinové sazby za ztížené podmínky. Kvůli neplnění těchto podmínek uspořádali řidiči autobusů začátkem dubna v pěti krajích jednodenní stávku.