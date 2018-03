Kuks (Trutnovsko) - Memorandum o spolupráci při záchraně Braunova betlému (na snímcích) v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku podepsali (následující foto) zástupci památkářů, hradeckého kraje, obcí a krajské společnosti Revitalizace Kuks. Betlém tvořený sochami a reliéfy, které v 18. století do pískovcových skal vytesal Matyáš Bernard Braun, patří k nejvýraznějším památkám vrcholného baroka ve střední Evropě a je zapsán na indikativním seznamu čekatelů o zápis do UNESCO. Památku v minulých letech poškodili vandalové a povětrnostní vlivy.

"Cílem je propojit všechny zainteresované instituce, ať už je to Královéhradecký kraj, Národní památkový ústav, či dotčené obce, abychom společnými kroky napomohli nejen k zatraktivnění Braunova betlému, ale přispěli k záchraně tohoto výjimečného evropského kulturního dědictví," řekl ČTK hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD).

Základem projektu by mělo být restaurování soch a úprava okolí při zachování atmosféry celého prostoru. Plánované zázemí má zahrnovat návštěvnické a informační centrum, parkoviště, sociální zázemí, informační tabule, značení i nabídku průvodcovských služeb, které by zároveň přispěly k lepšímu dohledu a ochraně památky.

Studie počítá se vznikem asi dvoukilometrového okruhu, který návštěvníkům představí díla ze směru, z jakého Braun původně jejich návštěvu zamýšlel. Bývalé lomy se změní na odpočinková místa respektující lesní prostředí památky s pískovcovými balvany místo laviček. V areálu nebudou žádná hřiště ani jiné rušivé prvky. Studie počítá i s vyloučením těžké lesní techniky z areálu, měla by památku objíždět po nové cestě. Stávající cestu, která získá přírodní povrch a bude sloužit pouze turistům, doplní lesní pěšina s vyhlídkami. Realizace projektu by podle odhadu měla stát okolo 80 milionů korun.

Branou areálu by se měla stát minimalistická budova návštěvnického centra s toaletami, infocentrem a projekčním sálem. "Vznik návštěvnického centra jde ruku v ruce s ochranou památky. Má zajistit důstojný vstup do tak významného místa a předat nepoučenému návštěvníkovi informaci o hodnotě Braunova díla," uvedl Radek Pavlačka z architektonického studia Zahrada Olomouc, které při příležitosti dnešního podpisu memoranda představilo novou studii kultivace areálu.

Ředitel společnosti Revitalizace Kuks Martin Puš ČTK řekl, že realizace projektu by mohla začít už za několik měsíců. "Projekt by měl být etapový. V první řadě by měl být vyřešen stav soch. Dokážu si představit, že by se s tím mohlo začít příští rok. Byl bych rád, kdyby celý projekt byl dokončen do pěti let," řekl Puš.

Památka je specifická tím, že je vytesána přímo do rostlého přírodního kamene ve velmi problematickém vlhkém prostředí lesa. Součástí projektu by mohlo být i odvlhčení terénu kolem betlému.

Betlém, který je ve vlastnictví památkářů, leží v blízkosti areálu barokního hospitalu Kuks, který byl nedávno nákladem 440 milionů korun opraven a v současné době láká mnoho turistů. Braunův Betlém byl v roce 2001 zařazený mezi Národní kulturní památky, o jeho obnově se hovoří několik let. V posledních letech pracovali v areálu restaurátoři, kteří od mechu a nečistot vyčistili například hlavní reliéf.