Lahti (Finsko) - Rakouský skokan na lyžích Stefan Kraft je poprvé mistrem světa. Na šampionátu klasických lyžařů v Lahti dnes ovládl závod na středním můstku. Nejlepším z českých reprezentantů byl čtrnáctý Roman Koudelka.

Předloni ve Falunu získal Kraft na středním můstku bronz a nyní ve Finsku se ke zlatu posunul díky skokům dlouhým 99,5 a 98 metrů. Druhé a třetí místo obsadili Němci - stříbro má Andreas Wellinger a bronz Markus Eisenbichler.

Stříbrný medailista ze středního můstku z Oberstdorfu před 12 lety Jakub Janda obsadil 23. místo. Letošní juniorský mistr světa na středním můstku Viktor Polášek (31.) ani Tomáš Vančura (35.) nepostoupili z 1. kola.

Koudelka skočil v 1. kole 93 metrů a dělil se o dvanácté místo s Norem Johannem Andrem Forfangem. Druhý pokus měl český skokan o půl metru kratší a o dvě příčky se v hodnocení propadl. "Velká spokojenost s předvedenými skoky, protože byly docela volné a řekl bych, že na hraně velice povedené," řekl Koudelka Radiožurnálu.

Litoval, že mu při jeho pokusech nepřály povětrnostní podmínky a foukalo zezadu. "Bohužel štěstí trošku chybělo. Skokani přede mnou i za mnou měli protivítr a já mám skoro plus tři a půl bodu. To je pak velký rozdíl," řekl Koudelka.

Janda skočil nejdříve 89 metrů, ve druhém kole se o metr zlepšil. "Byly to takové průměrné skoky. Chtěl jsem do toho dát všechno a pak jsou tam chyby. V prvním to bylo (odraz) lehce dřív. Po druhém kole jsem se trošku posunul, ale není to žádná sláva," řekl osmatřicetiletý Janda.

Polášek předvedl 89 metrů a od třicítky ho dělilo 1,3 bodu. Vančura skočil z českých závodníků nejméně, 87 metrů.

Bývalý vítěz Turné čtyř můstků Kraft vedl po prvním kole před Wellingerem. Třetí byl další Rakušan Michael Hayböck, ale ten finále nezvládl a propadl se na šesté místo.

Ve druhém kole zaútočili Němci. Eisenbichler přistál ve vzdálenosti 100,5 metru, což byl nejdelší skok dne, a získal první velkou medaili. Wellinger trefil přesně hranici sta metrů a čekal, jak si povede Kraft, ale ten roli lídra ustál a vyhrál o dva body.

"Neuvěřitelné. Před druhým skokem jsem byl strašně nervózní, ale teď jsem šťastný. Jsem mistr světa," radoval se pouze 166 centimetrů vysoký šampion.

Favorizovaný Polák Kamil Stoch, který se po kvalifikaci chytil za bolavé koleno, se musel spokojit se čtvrtou příčkou.

MS v klasickém lyžování v Lahti - skok na lyžích:

Muži - střední můstek:

1. Kraft (Rak.) 270,8 b. (99,5+98 m), 2. Wellinger 268,7 (96,5+100), 3. Eisenbichler (oba Něm.) 263,6 (95+100,5), 4. Stoch 262,5 (96,5+99), 5. Kot (oba Pol.) 255,1 (95+95,5), 6. Hayböck (Rak.) 254,4 (98+95,5), 7. Forfang (Nor.) 253,1 (93+98,5), 8. Kubacki (Pol.) 251,5 (96,5+93,5), 9. Freitag (Něm.) 250,4 (94,5+96), 10. Ito (Jap.) 249,8 (95,5+94,5), ...14. Koudelka 244,7 (93+92,5), 23. Janda 227,8 (89+90), 31. Polášek 109,3 (89), 35. Vančura (všichni ČR) 107,5 (87).