Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 17. kole extraligy Hradec Králové 1:0 a udrželi se na prvním místě v tabulce. Urputný zápas rozhodl ve 34. minutě útočník Jaroslav Kracík. Hosté gólově odpovědět nedokázali a po čtvrté prohře na západě Čech v řadě ukončili devítizápasovou bodovou sérii. Brankář Indiánů Miroslav Svoboda udržel podruhé za sebou a celkově potřetí v sezoně čisté konto.

Domácím vyšel lépe vstup do utkání, již po 30 vteřinách ale po akci Mertla neprostřelil Rybára z mezikruží Gulaš. Za chvíli si slovenský gólman poradil i s dorážkou nepokrytého Chalupy a průnik Petra Straky překazil jen za cenu ohrožení vlastní branky Gregorc. Poté se hosté Indiánům vyrovnali rychlostně a díky dobře organizované obraně další šance Západočechům neumožnili. Naopak v závěru první třetiny během přesilovky nebezpečně pálil Bednář.

Po pauze zahrozil z dorážky kanonýr Kubalík, ale ještě blíž otevření skóre byl ve 26. minutě Koukal, který při přesilové hře střílel bez přípravy z pravého kruhu a Svoboda stihl svým pravým betonem zakročit na poslední chvíli. Plzeňský gólman si neoddychl ani v polovině utkání, kdy ho Koukal zaměstnal i ve vlastním oslabení. Z protiútoku nikým neatakovaný Stach pálil těsně vedle pravé tyče.

Indiáni následně zpřesnili kombinaci a vynutili si nápor. Pokusy Gulaše a Jakuba Kindla ještě hosté přečkali, ale ve 34. minutě zaváhal při rozehrávce Koukal a před brankou osamocený Kracík uspěl střelou z otočky. Od další pohromy uchránil Mountfield jen pozorný Rybár, který stačil zastavit individuální akci Stacha.

Do závěrečné části nastoupili hosté s ofenzivnější taktikou. Blízko vyrovnání se ale ocitli až ve 48. minutě během početní výhody, kdy Kukumberg z levého kruhu trefil břevno. Na druhé straně po průniku Schleisse netrefil odkrytou branku Jones a při lehce zblokovaném pokusu Kubalíka udržel hosty ve hře Rybár.

Pět minut před koncem přihrál Bednář zpoza branky Kukumbergovi, ale Svoboda zasáhl reflexivně ramenem a poradil s i s bekhendovou střelou Jaruška z bezprostřední blízkosti. Strážce plzeňské svatyně přežil i power play Mountfieldu a drží si neprůstřelnost 121 minut a 34 vteřin.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Viděli jsme atraktivní utkání, ve kterém Hradec dokazoval, že je na vítězné vlně. Sice pro diváky nepadlo tolik gólů, ale hrálo se ve vysoké rychlosti a jsem moc rád, že jsme to ubojovali. Kluci dobře bránili i forčekovali celých šedesát minut. Dokázali správně reagovat na hru. Bylo to utkání o jednom gólu a tentokrát to pro nás vyšlo vítězně. Chtěl bych klukům poděkovat za to, jak to odmakali."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Jeli jsme do Plzně s pokorou a respektem k soupeřově ofenzivní síle vyplývající z jejich výborného pohybu. Defenzivně jsme odehráli poměrně solidní utkání, ale rozhodla naše ofenziva. Neodkázali jsme si vypracovat pořádné šance ke vstřelení gólu. Několik možností v našich přesilových hrách nám ke skórování nestačilo. Plzeň vyhrála zaslouženě."

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 34. Kracík. Rozhodčí: Pražák, Souček - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 7010.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Kvasnička, Kaňák, Moravčík - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Stach, D. Kubalík - M. Chalupa, Kracík, P. Straka - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Jiří Hanzlík a Čihák.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, Rosandič, Graňák, Pláněk, Vydarený - Köhler, Dragoun, Vopelka - Jaroslav Bednář, Kukumberg, M. Látal - Cingel, Koukal, Červený - Jarůšek, Berger, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.