Brno - Hokejisté Plzně v Brně odvrátili první finálový mečbol Komety. Prvním gólem v play off a navíc i asistencí se na tom podílel útočník Jaroslav Kracík, jenž tak byl podepsaný pod oběma brankami Západočechů. Vítěz základní části extraligy v DRFG areně vyhrál 2:1.

"Je to velká úleva. Hlavně proto, že jsme vyhráli. Říkal jsem, že s nimi nemůžeme prohrát čtyřikrát. I proto, že ve středu jsme byli určitě lepší a v jednom z předešlých zápasů také. Konečně jsme vyhráli," oddechl si Kracík.

Západočeši za úřadujícím mistrem herně nezaostávají, přesto první tři duely série prohráli. Naposledy gólem v 60. minutě. "Bylo to těžké, ale hned po zápase jsme si řekli, že jsme hráli dobře a že to byla smůla. A že dvakrát za sebou se to snad nestane. A naštěstí se to povedlo," řekl pětatřicetiletý útočník.

Mužstvo se snažil povzbudit i šéf klubu a hlavní trenér Martin Straka. "Jen jsme si řekli, že musíme hrát stejně, tlačit se více do branky a zlepšit se v šancích, abychom dali gól," uvedl Kracík.

A sám si slova vzal k srdci. Před brankou totiž tečoval nahození Davida Skleničky od mantinelu a puk skončil nechytatelně pod horní tyčkou. "Byla to trochu náhoda, ale gól to byl pěkný, Jsem rád, že se to povedlo zvednout. Moc gólů nedávám," pousmál se.

Plzeň se díky jeho gólu poprvé v sérii dostala do vedení. "To bylo hodně důležité. Kdo dá první gól, tak se pak zatáhne, brání a čeká na brejky," řekl Kracík, jenž poté připravil druhou branku pro Denise Kindla. Domácí ale v 52. minutě snížili a tlačili se za vyrovnáním. "Říkal jsem si, že snad nevyhrajeme ani dneska. Museli jsme se ale povzbudit a ubránit to," uvedl.

Série bude pokračovat v sobotu na západě Čech a Kracík věří, že ani tam neskončí. "Myslím si, že nás hodně povzbudí, že jsme konečně vyhráli. Hlavně teď už musíme vyhrát i doma. Není možné, abychom tam prohráli třikrát," poukázal na úvodní dvě porážky před vlastními fanoušky. Zkušený útočník navíc myslí i na celkový obrat z 0:3 na 4:3, který se ještě v extraligovém play off nikomu nepodařil.

Plzeň už má jisté bronzové medaile, ale chce víc. "Máme skvělou sezonu. Celou dobu jsme hráli dobře a teď se nám prostě nepovedly tři zápasy, to je ale play off. Když ještě jednou prohrajeme, je konec. Musíme už jen vyhrávat," dodal Kracík odhodlaně.