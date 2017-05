Zlín - Systém českých základních uměleckých škol (ZUŠ) je ve světě unikátní. Na zlínském filmovém festivalu to řekla operní pěvkyně Magdalena Kožená, jejíž nadační fond na dnešní den zorganizoval celostátní happening ZUŠ nazvaný ZUŠ Open. Akce se koná v republice poprvé.

"Chtěla bych poukázat na to, jak je to výborné a aby to budoucnosti takto zůstalo, aby ZUŠ v povědomí veřejnosti fungovaly jako něco speciálního, co bychom si měli chránit a opečovávat to," uvedla Kožená, která žije v Německu.

"Škol je tam podstatně méně a fungují na jiném principu. Buď jsou to školy privátní, nebo jsou to školy, které jsou velmi orientované na přípravu dětí na jejich povolání. Ale ten systém, že to tady není kroužek, ale přitom je to škola, a také množství těch škol, ta obrovská síť i to, že se na nich studují čtyři obory, to je velice unikátní, zatím jsem o jiném podobném systému neslyšela," řekla Kožená.

V ZUŠ podle ní nejde jen o to, aby se vychovávaly talenty, ale o komplexní rozvoj osobností dětí. "Cílem je, aby umění nebylo považováno jako nadstavba, ale bylo plnohodnotnou součástí každodenního života. Aby umění a sport byly vnímány na stejné úrovni," řekla pěvkyně.

ZUŠ Open se dnes koná ve 280 městech, do akce se pod heslem "Děti žijí uměním" zapojilo celkem 355 škol, připravena byla tisícovka akcí. Ve Zlíně se ZUŠ Open spojil s projektem spolku Zuška?Zuška! nazvaným Malí velcí filharmonici, při kterém žáci ZUŠ ze Zlínského kraje vytvořili orchestr s filharmoniky zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Základní umělecké školy se podílí také na doprovodném programu zlínského filmového festivalu.

V Česku je 489 základních uměleckých škol, o 11 více než v roce 2007. Navštěvuje je přibližně 247.000 žáků, které vyučuje zhruba 11.000 stálých a tisícovka externích pedagogů.