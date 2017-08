Jihlava - Brankář Matúš Kozáčik doléčil zranění kolena a poprvé od začátku května odchytal za fotbalisty Plzně ligový zápas. Rozhodně si nepředstavoval, že při návratu mezi tyče v Jihlavě hned po 27 sekundách z první střely inkasuje, ale nakonec mohl být spokojený, že spoluhráči otočili skóre a gólem v nastavení vydřeli výhru 2:1.

"Vrátit se do branky je skvělé, ale brzký gól už tolik ne. Nečekal jsem, že takto brzy inkasuji. Bohužel se tam srazili naši dva hráči a soupeř šel sám na branku," řekl novinářům Kozáčik. "Jsem ale rád, že jsme to zvládli a otočili," doplnil slovenský reprezentant.

Kozáčik naposledy v lize chytal 6. května v 27. kole minulé sezony, pak kvůli zranění kolena vypadl ze hry. Musel vynechat úvodní zápasy předkol evropských pohárů a až před dvěma týdny se vrátil do branky v utkání juniorky.

"Absolvoval jsem dvě operace, které věřím, že dopadly dobře a už to teď bude v pořádku. Kvůli té artroskopii jsem už potom věděl, že na začátek sezony nebudu, a posunulo se to," uvedl Kozáčik.

"Zápasy, které jsem nemohl chytat, jsem prožíval hodně. Každý jsem sledoval nebo na něm byl. Byl jsem stále s mančaftem. Naštěstí jsem až tolik zápasů nevynechal, ta pauza byla hlavně po konci sezony. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit a dneska už chytat. Už jsem stoprocentně připravený," doplnil třiatřicetiletý brankář.

Výhru v Jihlavě gólem v druhé minutě nastavení považoval za velmi cennou. "Nečekal jsem, že to bude až tak těžké, že až do poslední chvíle budeme bojovat o výhru. Dneska to klidně mohlo skončit i remízou," uznal Kozáčik, jehož tým vede ligu o tři body před Olomoucí a o čtyři před Slavií a Spartou. "Každá ztráta a naopak každé získané body se na konci počítají. Mohou se hodit, takže jsme rádi," uvedl Kozáčik.

Nejhůř mu bylo za stavu 0:1, kdy si soupeř vytvořil další gólovou šanci. "Přišel centr z levé strany na pravou, naštěstí se mi to podařilo nohou vyrazit. Jihlava byla velmi nebezpečná a stálo nás hodně sil to otočit. Kluci do toho dali maximum, v kabině jsou vyšťavení," dodal Kozáčik.