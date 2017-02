Pchjongčchang - Polská běžkyně na lyžích Justyna Kowalczyková vyhrála v Pchjongčchangu závod Světového poháru ve skiatlonu a dosáhla jubilejního 50. vítězství v seriálu. Z triumfu v SP se dvojnásobná olympijská šampionka i mistryně světa radovala po více než třech letech. Mezi muži zvítězil Rus Pjotr Sedov, čeští reprezentanti v závodě nestartovali.

Čtyřiatřicetiletá Kowalczyková, která vynechala Tour de Ski a do SP se vrátila po dvouměsíční pauze čtvrtým místem v pátečním sprintu, využila na olympijských tratích v Koreji absence kompletní světové špičky. V kombinovaném závodě na dvakrát 7,5 kilometru porazila druhou Američanku Elizabeth Stephenovou téměř o minutu. Třetí doběhla Japonka Masako Išidaová.

Více výher v SP než čtyřnásobná celková vítězka Kowalczyková, jež předchozí triumf slavila v lednu 2014 v Szklarské Porebě, má pouze Norka Marit Björgenová s 96 vítězstvími. V čele průběžného pořadí se dál drží Norka Heidi Wengová, Kowalczyková se posunula na 20. místo.

Ještě déle než Kowalczyková čekal na další prvenství v SP Sedov. Šestadvacetiletý pětinásobný juniorský mistr světa vyhrál v březnu 2012 patnáctku volně ve Falunu, od té doby se na stupně vítězů neprobojoval.

S více než dvacetisekundovou ztrátou si pro druhé místo doběhl Nor Daniel Stock, bronz ve finiši vybojoval jeho krajan Mathias Rundgreen. Průběžné pořadí vede Nor Martin Johnsrud Sundby s velkým náskokem před Rusem Sergejem Usťugovem.

Závody SP v běhu na lyžích v Pchjongčchangu:

Muži - skiatlon 2x15 km:

1. Sedov (Rus.) 1:18:49,6, 2. Stock -22,5, 3. Rundgreen (oba Nor.), 4. Glavatskich (Rus.) oba -42,1, 5. Eriksson (Švéd.) -46,8, 6. Jošida (Jap.) -47,1, 7. Utkin (Rus.) -49,0, 8. Hoffman -1:06,2, 9. Patterson (oba USA) -1:28,4, 10. Nyenget (Nor.) -1:44,7.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 32 závodů): 1. Sundby (Nor.) 1348, 2. Usťugov (Rus.) 1004, 3. Heikkinen (Fin.) 792, 4. Harvey (Kan.) 712, 5. Hellner (Švéd.) 648, 6. Cologna (Švýc.) 620, ...78. Jakš 44, 146. Bartoň 4, 153. Bauer (všichni ČR) 2.

Ženy - skiatlon 2x7,5 km:

1. Kowalczyková (Pol.) 43:54,7, 2. Stephenová (USA) -56, 3. Išidaová (Jap.) -1:14,8, 4. Pattersonová (USA) -1:21,4, 5. Nordströmová (Švéd.) -1:22,3, 6. Medveděvová (Rus.) -1:29,3, 7. Svendsenová (Nor.) -1:35,8, 8. Schichová (Něm.) -1:41,7, 9. Slindová (Nor.) -1:51,6, 10. Kobajašiová (Jap.) -1:55,9.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 32 závodů): 1. Wengová (Nor.) 1531, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) 1215, 3. Östbergová (Nor.) 1199, 4. Nilssonová (Švéd.) 1009, 5. Digginsová (USA) 782, 6. Björgenová (Nor.) 679.