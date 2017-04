České Budějovice - Hokejový útočník Jan Kovář se chystá již na páté mistrovství světa v řadě, na rozdíl od minulé sezony si však před vrcholnou akcí stihl odpočinout. Jeho Magnitogorsk totiž ve finále play off Kontinentální ligy nečekaně jednoznačně prohrál s Petrohradem a sedmadvacetiletý český reprezentant tak měl před pondělním připojením k národnímu týmu více než týdenní pauzu.

"Uvidíme ale, jestli mi pauza pomůže. Je dobré, že jsem si od hokeje trochu odpočinul. Teď začíná nová etapa," řekl Kovář novinářům na srazu reprezentace v Českých Budějovicích. Ve volném čase stihl navštívit rodinu a užil si i malého syna Teodora, který se narodil v listopadu.

Metallurg obhajoval v KHL zisk Gagarinova poháru, ve finále ale prohrál 1:4 na zápasy s Petrohradem. "Zklamání to určitě bylo velké, ale průběh byl trošku jednoznačný. Prostě jsme byli horším týmem. Zápasy byly vyrovnané, ale vždy jsme byli o krok pozadu a bohužel to nevyšlo," pokrčil rameny Kovář.

V průběhu finále přinesla ruská média informaci, že v kabině Magnitogorsku bylo odposlouchávací zařízení, jehož pomocí získávali zástupci Petrohradu zprávy o soupeři. "To jsou kraviny," mávl rukou Kovář. "Jestli to byla pravda nebo ne, nevím. Nás se týká jen to, co se hraje na ledě, a o ostatní se nestaráme," podotkl rodák z Písku, který v KHL působí od roku 2013.

Metallurg sice neobhájil týmovou trofej, Kovářovi se však v play off dařilo. V 18 zápasech si připsal 25 bodů za deset branek a 15 asistencí, díky čemuž poprvé v kariéře ovládl kanadské bodování nadstavbové části. "To ale vůbec neřeším," poukázal na fakt, že v play off záleží jen na výsledku týmu. Formu by si ale rád přenesl i do reprezentace. "Chtěl bych věřit, že se mi bude dařit i nadále, ale nároďák je něco jiného. Uvidíme, jak to bude vypadat při zápasech," řekl Kovář.

Bývalý hráč Plzně se v posledních letech stal pevnou součástí národního týmu, pořád však čeká na premiérovou medaili z MS. Letos už by chtěl uspět. "Je to krátkodobý turnaj, takže je tam moc faktorů, které to ovlivňují. Uvidíme, jak nám to bude šlapat jako týmu. Věřím, že uspějeme," uvedl Kovář.

Díky šampionátu se poprvé podívá do Paříže, kde budou Češi hrát zápasy základní skupiny. "Těším se. My tam ale jedeme hrát hokej a ne se dívat na Eiffelovku. V Paříži to asi bude trochu specifické, není to hokejové město. Uvidíme, jak to vezmou lidi. Zda budou chodit," dodal Kovář, na jehož góly trenér Josef Jandač i spoluhráči spoléhají.