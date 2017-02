Praha - Poprvé v sezoně se k hokejové reprezentaci připojil i brankář Jakub Kovář. Osmadvacetiletý gólman ruského Čerepovce se již pomalu chystá na konec klubové sezony, neboť jeho tým nepostoupil do play off Kontinentální ligy. Bronzový medailista z mistrovství světa v letech 2011 a 2012 se domluvil s generálním manažerem národního týmu Martinem Ručinským, že se zapojí do přípravného kempu před letošním šampionátem a také proto dostal pozvánku na nadcházející Švédské hry.

"Myslel jsem, že nálada v Čerepovci bude horší, ale zjistil jsem, že tým je na to docela zvyklý. Od začátku sezony je atmosféra stejná," řekl Kovář novinářům na dnešním srazu v Praze.

Že nemůže myslet klubový úspěch, poznal už na začátku sezony, kdy Čerepovec prohrál devětkrát za sebou. "Nevím, co by se muselo stát, abychom se do play off dostali. Jednou jsme se sice trochu přiblížili, ale pak jsem na čtyři zápasy vypadl kvůli zranění a udělala se série proher, po které bylo jasné, že se do play off nedostaneme," uvedl rodák z Písku.

Kovář přišel do Čerepovce před sezonou z Jekatěrinburgu a tušil, co ho čeká. Klub totiž v play off chyběl i v předešlých třech letech. "Do sezony jsem šel s tím, abych měl dobrý pocit ze svých výkonů a snažím se pořád dělat to nejlepší, co mohu. Snažím se neupadávat do psychické jámy, protože tým prohrává," řekl Kovář, který si jinak fungování klubu pochvaluje. "Mám kolem sebe super lidi, a když se občas vyhraje, tak máme dobrou náladu. Ze sezony mám velice dobrý pocit a doufám, že poslední tři zápasy dohrajeme se ctí," uvedl.

V reprezentaci by rád potvrdil formu z posledních týdnů. "V lednu jsem se cítil nejlépe za celou sezonu, tak doufám, že si to přenesu i sem a důvěru trenérů splatím dobrým výkonem," uvedl účastník čtyř světových šampionátů, jenž by se v březnu měl zapojit do přípravy národního týmu na mistrovství světa.

Na případný start na turnaji ve Francii a Německu však zatím nemyslí. Stejně jako na dlouhou přípravu, kterou absolvoval v minulých letech pravidelně. "Mistrovství je za tři měsíce, takhle daleko se nedá koukat. Jsem strašně rád, že jsem tady a mám šanci ukázat, že chytat umím. Pak mě čekají tři zápasy v KHL a pak se uvidí. Když budu moct poté přijet a zabojovat, budu rád," řekl Kovář.

Kovář si na roli otce stále zvyká, zatím funguje přes telefon

Před necelým rokem se hokejový brankář Jakub Kovář omluvil z přípravy před mistrovstvím světa proto, že s manželkou Petrou očekávali narození potomka, letos je připraven o start na šampionátu ve Francii a Německu zabojovat. Na roli otce si gólman Čerepovce stále zvyká, i proto, že jeho žena a syn Tobin jsou během sezony doma v Česku.

"Měli za mnou přiletět v listopadu, ale malej onemocněl, tak jsme to nechali být. Od půlky prosince jsme poté hráli měsíc skoro pořád venku, tak nemělo cenu, aby přiletěli. Jsem tak pořád táta přes telefon," uvedl Kovář na dnešním srazu národního týmu.

I díky vstřícnosti vedení Čerepovce za rodinou létá poměrně často. "Trenér je skvělý, takže jsem domů lítal každý měsíc. Byl jsem tady šestkrát sedmkrát na tři čtyři dny, takže nějaký čas jsem s ním strávil," řekl dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa.

Zatímco jeho syn se narodil v červnu, bratr Jan hrající v Magnitogorsku se stal otcem v listopadu. "Oba si budeme muset na role otce přivyknout, taky je fotr přes skype," smál se Kovář. "Až se sejdeme v létě a budeme měsíc dva s prckem, tak si budeme moct porovnávat, kdo má větší pytle pod očima a kdo toho méně naspal," uvedl osmadvacetiletý gólman.

Pro syna s manželkou zvolili trochu netradiční jméno Tobin. Důvodem však nebyl fakt, aby se při případném hokejovém angažmá v cizině všem dobře vyslovovalo. "Chtěli jsme Tobíka, ale kvůli koncovce ř v příjmení jsme nedávali Tobiáše. Tak jsme zjistili, že můžeme dát Tobina," vysvětlil Kovář.