Ilustrační foto - Hokejista New Jersey Ilja Kovalčuk.

Ilustrační foto - Hokejista New Jersey Ilja Kovalčuk. ČTK/AP/

Newark (USA) - Ruská hokejová hvězda Ilja Kovalčuk se chce vrátit do NHL. Zámořským médiím to řekl generální manažer New Jersey Devils Ray Shero, který už jednal s agentem čtyřiatřicetiletého útočníka.

Kovalčuk podepsal s Devils v roce 2010 patnáctiletou smlouvu na 100 milionů dolarů, ale před čtyřmi roky se rozhodl nečekaně NHL opustit a vrátil se do Ruska. Od té doby nastupoval v KHL za Petrohrad, s kterým letos vybojoval Gagarinův pohár.

New Jersey stále vlastní Kovalčukova hráčská práva. Podle pravidel NHL může klub ruského hokejistu znovu angažovat po 1. červenci, až se otevře trh s volnými hráči.

Kovalčuk odehrál v NHL jedenáct sezon za Atlantu a New Jersey. Celkem má na kontě 816 zápasů v základní části s bilancí 417 branek a 399 asistencí. V 32 duelech play off přidal dalších 11 gólů a 16 přihrávek. V roce 2004 získal cenu pro nejlepšího střelce NHL.