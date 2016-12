Helsinky - Hodně nahuštěný program má v závěru roku hokejový reprezentant Robert Kousal. V českém dresu bude bojovat na Channel One Cupu v Helsinkách a Moskvě a po Vánocích jej čeká s Davosem prestižní Spenglerův pohár. Kousal si nové angažmá po příchodu z ruského Novokuzněcku užívá a cítí se podle svých slov ve Švýcarsku jako v ráji.

"Je to trošku nabitější. Ještě před Spengler Cupem máme dva zápasy, bude toho dost. Bude to hodně náročné. Ale doufám, že to vydržím, ještě nejsem zase tak starý," řekl v rozhovoru s novináři šestadvacetiletý Kousal.

Nejstarší klubový turnaj v historii, navíc ještě v dresu pořádajícího klubu, bude zážitek. "Pro to město je to vlastně po play off asi největší událost roku. Každý zápas je tam plno lidí a každý se na to těší. Nějaké přípravy tam probíhají, jsou tam už nějaká kluziště pro lidi venku," prohlásil Kousal.

Život ve městě mezi Plessurskými Alpami a pohořím Albula je příjemný a o to větší změna je to pro Kousala po působení v Rusku. "Je to krásné, oproti tomu, kde jsem byl, se cítím jako v ráji. Krásná příroda. Hned od začátku jsem se tam cítil výborně, kluci mě vzali dobře," pochvaluje si nové angažmá účastník letošního mistrovství světa v Moskvě.

Ve volném čase si vyjede do hor, chtěl by si i po delší době zalyžovat. "V létě jsme chodili k jezeru, je tam takové pěkné. U toho venkovní restaurace, beachvolejbal. Tak jsme se chodili koupat se, občas nějaké pivko. V zimě jezdíme lanovkou do hor, dá se tam sedět, pokecáme. Na lyžích jsem byl naposledy před šesti roky, ale chtěl bych si to vyzkoušet," doplnil Kousal.

Ani se nediví, že například další český útočník Josef Marha setrval v Davosu dlouhých 12 sezon. "Nad tím jsem přemýšlel, jestli by se mi vůbec chtělo jinam. Určitě teď bych se nechtěl vracet někam do Ruska. Ale taky to třeba může omrzet. On to tam měl extrémně rád, ale můžou být případy, že to omrzí. Je to malé město. Zatím se mi tam líbí," pochvaluje si Kousal.

Dobré jméno českému hokeji udělali v Davosu také Petr Sýkora, Petr Tatíček, Jaroslav Bednář a další hráči. "Vzpomínají tam na všechny Čechy," podotkl Kousal. Podle něj není ve Švýcarsku jednoduché angažmá získat a i proto tam není tolik českých hokejistů. "Myslím, že hodně kluků by nabídku ze Švýcarska vzalo. Jsem rád, že jsem ji dostal a využil jsem ji. Je tam hodně cítit, že cizince berou jako hlavní lídry týmu a musí mít výsledky."

K úplné spokojenosti mu chybí lepší výsledky týmu, který je osmý. "Hokejově je to ale takové nahoru dolů. Od sebe bych si představoval trochu více v produktivitě," prohlásil Kousal, který v 30 zápasech nasbíral 13 bodů za pět branek a osm asistencí.

Poznává legendárního kouče Davosu Arna Del Curta, který vede klub 21. sezonu. "Je férový. Dokáže seřvat každého na ledě od nejmladšího do nejstaršího, ale jak se sejde z ledu, tak si s ním můžete popovídat o čemkoliv - o autech, přírodě i o holkách," řekl na adresu impulzivního šedesátiletého kouče.

"Je pravda, že každý týden třeba rozkope koš nebo na tréninku zničí hokejku a flašky. Myslím, že to furt zabírá, on tam má obrovský respekt. A umí to dobře načasovat, ty eskapády," doplnil Kousal na adresu kouče, o němž se traduje, že si před časem dokonce ze zápasu odskočil na pokerový turnaj. "Letos na tom nejsme úplně nejlíp, tak by si to nedovolil, ale slyšel jsem tu příhodu a musím potvrdit, že je to pravda," dodal Kousal.