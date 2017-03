Sedmnibojař Adam Sebastian Helcelet ve skoku do dálky na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu.

Bělehrad - Koulaři Tomáš Staněk a Ladislav Prášil budou dnes večer na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu bojovat o medaile. Oba v dopolední kvalifikaci překonali limit pro finálovou účast 20,50 metru - druhý muž letošních evropských tabulek Staněk výkonem 20,94, obhájce bronzové medaile Prášil předvedl 20,68. České duo předčili jen německý úřadující šampion David Storl (21,16) a juniorský světový rekordman Konrad Bukowiecki z Polska (21,06). Adam Sebastian Helcelet je po letošním maximu v kouli třetí v sedmiboji. Výškařka Michaela Hrubá obsadila šesté místo výkonem 192 centimetrů.

Sprinteři Jan Veleba a Klára Seidlová postoupili do semifinále v běhu na 60 metrů. Oba obsadili v rozbězích přímá postupová místa - český šampion Veleba časem 6,77 sekundy skončil ve svém běhu druhý a další kola soutěže jej čekají ještě dnes. Stříbrná medailistka z nedávného národního mistrovství a debutantka na velké akci Seidlová doběhla výkonem 7,35 třetí a k semifinále nastoupí v neděli.

Česká šampionka Barbora Procházková naopak sítem rozběhů neprošla. Ve svém závodě skončila po špatném startu šestá a časem 7,51 výrazně zaostala za týden starým osobním rekordem 7,29. Neuspěl ani výškař Martin Heindl, který při premiéře na velké akci přeskočil v kvalifikaci 221 centimetrů a na finálovou osmičku nedosáhl. K postupu bylo třeba skočit alespoň 225.

Prášil se do finále kvalifikoval hned po prvním pokusem. "Jsem rád, že jsem pošetřil síly. Kruh mi sedí," pochvaloval si bronzový medailista z posledních dvou evropských šampionátů pod střechou.

Staněk před HME laboroval se zraněním třísla a k postupu do finále potřeboval dva pokusy. Hodně se mu ulevilo, neboť do hry o medaile se na velké soutěži probil z kvalifikace poprvé v kariéře. "Ten strašák vyřazení tam byl," přiznal Staněk. "Myslel jsem, že tam po prvním pokusu někoho nebo sebe zakousnu, šel jsem do toho zbytečně moc opatrně," zlobil se.

Adam Sebastian Helcelet si díky letošnímu maximu ve vrhu koulí polepšil na halovém mistrovství Evropy v hodnocení sedmiboje na třetí místo. Český reprezentant v jediném zdařeném pokusu předvedl 15,25 metru a poprvé v Bělehradu zapsal výkon lepší než při sedmibojařském osobním rekordu na únorovém domácím šampionátu. Se součtem 2579 bodů zaostává před poslední disciplínou dne, skokem do výšky, o 96 bodů za vedoucím Francouzem Kevinem Mayerem.

Jiří Sýkora ve vrhačské disciplíně poprvé v kariéře pokořil hranici 15 metrů, povedlo se mu to o šest centimetrů. V celkové klasifikaci zůstal ziskem 2492 bodů desátý.

Oba čeští vícebojaři zahájili první soutěžní den šedesátkou shodně za 7,06 sekundy a trochu za svými možnostmi zaostali. Vicemistru Evropy Helceletovi se ale podařila dálka, v níž předvedl 741 centimetrů. Sýkora skočil 710 cm.

Juniorka Hrubá skončila ve výškařském finále šestá

Výškařka Michaela Hrubá obsadila šesté místo výkonem 192 centimetrů. Devatenáctiletá juniorka o dvě příčky vylepšila umístění z minulého šampionátu v Praze.

Hrubá si ve vrcholném závodu sezony vylepšila o dva centimetry letošní maximum. Výšku 192 cm i předchozích 189 cm překonala juniorská mistryně světa až na třetí pokus, což ji stálo ještě lepší umístění. Stejný výkon stačil v Bělehradu na čtvrté místo, na zisk medaile bylo zapotřebí přeskočit alespoň 194 centimetrů.

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice:

Finále:

Sedmiboj (po 2 disciplínách): 1. Mayer (Fr.) 1845 (60 m: 6,95 - dálka: 754), ...7. Helcelet 1774 (7,06 - 741), 10. Sýkora (oba ČR) 1699 (7,06 - 710).

Rozběhy a kvalifikace s českou účastí:

Muži:

60 m: 1. Kilty (Brit.) 6,61, ...15. Veleba (ČR) 6,77 - postoupil přímo.

Výška: 1. Chesani (It.) a Ivanov (Bulh.) oba 228, ...11. Heindl (ČR) nepostoupil.

Koule: 1. Storl (Něm.) 21,16, ...3. Staněk 20,94, 4. Prášil (oba ČR) 20,68 - oba postoupili přímo.

Ženy:

60 m: 1. Haaseová (Něm.), ...10. Seidlová 7,35 - postoupila přímo, 30. Procházková (obě ČR) 7,51 - nepostoupila.