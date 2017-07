Ostrava - Koulaře Tomáše Staňka navzdory prvnímu vítězství na Zlaté tretře mrzel třetí pokus, při kterém ztratil rovnováhu a vypadl z kruhu. Nechal si ho změřit a zjistil, že koule dopadla do vzdálenosti 21,98 metru. Tedy jen tři centimetry za Staňkovým českým rekordem. Halový vicemistr Evropy dnes cítil, že mu vlivem únavy i atmosféry nepracují ideálně nohy.

Až na nevydařený závěr považoval Staněk třetí pokus za dnešní nejpovedenější. "Hodně to mrzí. Hlavně by to byl můj druhý nejdelší pokus a byl by to vlastně znovu přehozený bývalý český rekord. Ale co se dá dělat. Holt dneska ty nohy nebyly takový, aby to mohlo být zase na český rekord," řekl.

Potěšila ho vyrovnanost výkonů v poslední době. Jeho dnešní nejdelší výkon byl navlas stejný jako v sobotu při výhře na mistrovství Evropy družstev v Lille. "Jsou to metry, které se tady dlouho neházely, a opravdu mě ta stabilita těší," pochvaloval si.

Už před závodem očekával, že uspět v konkurenci na Zlaté tretře nebude jednoduché. Obával se především Chorvata Stipeho Žuniče, který kouli vrhá pravidelně kolem 21,50. Pětadvacetiletý Polák Michal Haratyk, který si vylepšil osobní rekord na 21,34, ho překvapil. "Spíš jsem to čekal od Konrada (Bukowieckého). Ale je vidět, že se technicky trápí. Ještě to u něj chce asi čas. Myslím, že taky ještě dozraje," řekl na adresu dvacetiletého Poláka, který ho jako jediný porazil na halovém ME.

Před závodem Diamantové ligy v Lausanne, který ho čeká 6. července, chce Staněk potrénovat a vzpamatovat se z náročného cestování z Lille. Doufá, že jeho forma vyvrcholí na mistrovství světa. Medaile tam podle něj bude viset poměrně vysoko. "Myslím, že to bude blízko 22 metrům, a doufám, že se tomu přiblížím taky. Samozřejmě Američanům nemusí sednout londýnské počasí, Evropa, třeba se nemusí házet tak daleko. Ale bohužel to není běhání, kde se jde na taktiku. Tady se jde po výkonu," dodal Staněk.