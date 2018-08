Berlín - Nezvyklé prostředí, ve kterém se na mistrovství Evropy odehrála koulařská kvalifikace, si český rekordman Tomáš Staněk neužíval. V utrápené kvalifikaci vnímal jen to, jak hází špatně. Nakonec do finále proklouzl z jedenáctého místa za podprůměrný výkon 19,77 metru. Méně ještě letos v žádné soutěži nehodil.

Kvůli domácímu trojnásobnému evropskému šampionovi Davidu Storlovi pořadatelé nasadili kvalifikaci koulařů do prostoru nazvaného "Evropská míle", který se nachází na náměstí Breitscheidplatz. Nedaleko dočasného koulařského sektoru v aréně pro 3000 diváků byl rozbombardovaný kostel i mrakodrapy.

Staňkovi to bylo jedno. "Já vnímal jen, jak jsem blbej a hážu špatně, to bylo všechno. Snažil jsem se pořád soustředit, abych se aspoň s jedním pokusem potkal. Zkoušel jsem si různé otočky, ale kolem vás pořád pochodují ostatní, pořadatelé mi zakázali jít za hrazení. To mi vadilo, že jsme neměli prostor," líčil.

Ani ve třetí sérii jeho koule dvacet metrů nepřeletěla. "Já moc nevěděl, kdo ještě jde po mně. Šel jsem hned za trenérem, byl jsem na sebe naštvaný, a říkal si, že s mým štěstím to nevyjde. Naštěstí to vyšlo," oddechl si.

Zdravotní problémy, které ho omezovaly celou sezonu, ho tentokrát netrápily. "Vše bylo v pohodě, ale neměl jsem svoji závodní hlavu. Byl jsem klasicky opatrný," řekl. Ví, že k úternímu finále musí přistoupit úplně jinak. "Abych házel to svoje. Ukázal jsem si, co nesmím dělat. Nesmím být opatrný. Nesmím dělat klukoviny jako dneska," dodal bronzový medailista z letošního halového mistrovství světa.

Po dnešní zkušenosti je rád, že se bude finále odehrávat na Olympijském stadionu. Boj koulařů o medaile začne ve 20:33.